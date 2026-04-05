Magnus Carlsen dviguje prah: privolil v selfi, nato je tekmico prijavil sodniku

Kjerkoli Magnus Carlsen sede za šahovsko mizo, se zgodi nekaj posebnega. Čeprav ni več svetovni prvak, je največji medijski magnet in za marsikoga še vedno najboljši šahist sveta, ki prah dviguje tudi s svojim obnašanjem. Nič drugače ni bilo na turnirju v nemškem Karlsruheju, kjer je tekmica hitro spoznala obe plati danskega šampiona.

Posnetek dogodka je hitro zakrožil po spletu. Kazahstanska šahistka Alua Nurman je pred začetkom dvoboja z Magnusom Carlsenom stopila do prvega igralca sveta, ta je privolil v selfi, nato pa obrnil ploščo. Carlsen je pristopil do sodnika, ta pa je po poročanju več medijev Nurmanovi odvzel telefon še pred začetkom partije. Incident se je zgodil v drugem kolu turnirja Grenke Freestyle Open v Karlsruheju.

V ozadju ni bilo prepira, ampak pravilo. Šahovska pravila svetovne zveze določajo, da igralec med partijo v igralnem prostoru ne sme imeti elektronske naprave, ki je sodnik ni izrecno dovolil. Tudi razpis turnirja Grenke za leto 2026 prepoveduje uporabo elektronskih naprav po prikazu začetnega položaja. Carlsen je tako v nekaj minutah najprej navdušil, nato pa osupnil tekmico, ko jo je najavil sodnikom. Kazni se je Kazahstanka sicer izognila.