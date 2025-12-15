Mahomes zaradi strgane križne vezi zaključil sezono

Zvezdnik Kansas City Chiefs Patrick Mahomes si je v nedeljo na tekmi proti LA Chargers (13:16) hudo poškodoval levo koleno, s čimer se je končala njegova sezona v ligi ameriškega nogometa NFL. Dvakratnega najkoristnejšega igralca (MVP) so odpeljali v bolnišnico in ni mogel nadaljevati tekme.

Mahomes se je poškodoval v zadnjem delu tekme. Po prvih pregledih je bilo jasno, da si je Mahomes strgal sprednjo križno vez in bo odsoten več mesecev. Njegova sezona je končana.

»Ne vem, zakaj se je to moralo zgoditi, in ne bom lagal in rekel, da ne boli,« je prek družbenih omrežij zapisal Mahomes, ki ga zdaj čaka operacija. To je najhujša poškodba v njegovi karieri, poraz Chiefs proti Chargers pa je Kansas Cityju zaprl vrata za uvrstitev v končnico.

Mahomes je leta 2018 postal prvi podajalec Kansas Cityja in se je v zadnjih nekaj letih uveljavil kot eden najboljših podajalcev v ligi NFL. Z njim so Chiefs osvojili tri prvenstva in izgubili še dva super bowla.

Mahomes je bil ob vseh treh zmagah (2019, 2022, 2023) imenovan za najkoristnejšega igralca. Leta 2020 je podpisal eno najdonosnejših športnih pogodb vseh časov. V 10 letih bo zaslužil 450 milijonov dolarjev.