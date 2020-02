FOTO:Mahomesu uresničena želja, kot MVP gre v Disney World

Miami

Kansas City je v zadnjih šestih minutah dosegel 21 točk.



Patrick Mahomes je bil izbran za najboljšega igralca.



San Francisco je zadnjega od petih naslovov osvojil leta 1994.

Patrick Mahomes in trener Andy Reid sta našla zmagovito kombinacijo. FOTO: Reuters

Zasenčil J. Lo in Shakiro

Podajalec San Francisca Jimmy Garoppolo je imel dolgo tekmo pod nadzorom, v končnici pa ni zdržal pritiska. FOTO: AFP

50

let je na drugi naslov prvaka čakal Kansas City.

Jennifer Lopez (desno) in Shakira sta navdušili s šovom ob polčasu. FOTO: AFP

Zanj v boj vsak dan

Travis Kelce se je takole veselil trofeje Vinca Lombardija. FOTO: AFP

je bil veliki junak 54. superbowla, finala jubilejne 100. sezone lige NFL v ameriškem nogometu. Ko je vse kazalo, da bo trofeja Vinca Lombardija šla šestič v roke moštva San Francisco 49ers, je podajalec (quarter-back) Kansas City Chiefs zrežiral zasuk, po zaostanku z 10:20 je v Miamiju v zadnjih šestih minutah poskrbel za tri neodgovorjene »touchdowne« in zmago z 31:20, s katero so Poglavarji končali 50-letno čakanje.Mahomesu, ki si je priigral naziv najkoristnejšega igralca (MVP), so hvalospeve pisali že v prejšnji sezoni, vendar so moštvu iz zvezne države Misuri nastop v zadnjem dejanju preprečili New England Patriots z zmago po podaljšku finala konference AFC.& Co. so potem osvojili superbowl, Mahomes pa je v svoji prvi sezoni v vlogi glavnega podajalca pridobil izkušnje, ki jih je unovčil v noči na ponedeljek.Čeprav je njegovo moštvo zaostajalo za 10 točk in je sam zakrivil dve prestreženi žogi, kar se mu je nazadnje zgodilo pred več kot letom, je ostal zbran, samozavesten, kot bi vedel, da njegove minute prihajajo.Prišle so. Pod pritiskom ene najboljših obramb v ligi se je vselej izvil iz primeža, njegove žoge so dobile oči. Bolj kot njegovi podaji za touchdowna v treh minutah in 27 sekundah sta osupnila ujeta izstrelka, dolga 44 in 38 jardov. San Francisco je bil v šoku, vrnitve ni bilo, obramba na čelu zin, ki je prej tako dobro krotila Mahomesa, se je razpadla.Mahomes je tako poskrbel, da večer v Miamiju ne bo šel v spomin po nastopuin. To je bil šov 24-letnega Teksašana. Prihodnost je njegova, je predstavnik nove generacije QB, v katero sodi tudiiz Baltimora. Komisar NFLv njem vidi naslednika igralcev, kot so Brady,...Toda Mahomes, ki je Kansas Cityju primetal in pritekel (ob prvem touchdownu je sam stekel v končno cono) 286 jardov, si noče nadeti bremena nosilca novega vala. »Še precej drugih igralcev je, ki bi lahko postali novi obrazi NFL. Poglejte Lamarja, soglasno je bil izbran za MVP sezone. Vsi smo bili v njegovi senci. Vsako leto prihajajo novi obrazi in tudi veterani še niso rekli zadnje,« se ni želel širokoustiti Mahomes, sin nekdanjega igralca baseballaZmago je posvetil tudi, ki se je otresel slovesa najboljšega trenerja brez šampionskega prstana. Za 61-letnika je bila to 222. zmaga v karieri (6. mesto), z njo je Kansas City, znan bo glasnih navijačih, ki so se Guinnessovo knjigo rekordov vpisali, ko so na Arrowheadu dosegli 142,2 decibela, je na ta trenutek čakal od superbowla št. 4 leta 1970.Chiefs se obeta plodno desetletje, jamstvo za to pa je Mahomes, drugi podajalec v zgodovini za, ki je v sezoni zbral 50 touchdownov in več kot 5000 jardov. Že v svoji prvi sezoni je bil MVP rednega dela sezone, zdaj je postal najmlajši MVP na superbowlu.A ničesar ne bi zmogel brez soigralcev, ki so ga sprejeli za vodjo. »Tudi ko pade, vemo, da se bo pobral, če mu bomo stali ob strani. Vedno najde pot. Je neverjetno zbran, zaupa vase. Je najboljši podajalec v NFL, zanj bi šel v boj vsak dan,« je poveljniku napada zvest 110-kilogramski »pit bull«. Drugo najbolj znano ime v ekipije dodal: »Čarovnik Mahomes, obožujem ga. S svojo voljo nas je vrnil v igro.«MVP tradiciono obišče Disney World v Orlandu in Mahomes ne bo izjema. Pred sedmimi leti, ko mu je bilo še 17, je tvitnil, da bi rad bil nekega dne podajalec, ki reče: Grem v Disney World.Želja se mu je uresničila prej, kot si je mislil.