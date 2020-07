Maja Mihalinec na pol poti do cilja

Celje - Maja Mihalinec (Mass) je prvi dan slovenskega prvenstva v atletiki v Celju pot do želenih dveh posamičnih naslovov začela z zmago na 100 m (11,59 sekunde), v nedeljo jo čaka dvakrat daljša razdalja. Na 400 m sta po pričakovanju zmagala Luka Janežič (Kladivar) in Anita Horvat (Velenje).



Prvi je v dokaj močni slovenski konkurenci svoj prvi tek na štadionski krog v sezoni dobil s 46,53 sekunde, druga pa je ubranila lanski naslov s 53,85. Neja Filipič v troskoku s 13,88 m tokrat ni presegla 14 m: »Ne vem, kako bi ocenila nastop, saj 14 m nisem presegla, a sem bila pred tekmo bolna in nisem vedela, če bom sploh zdržala. Ampak vseeno sem dobro nastopila, res pa je, da je bilo za moje nastope letos veliko prestopov.«



Med člani in članicami slovenske reprezentance gre seveda podčrtati dosežek MIhalinčeve, ki je poudarila: »Želela sem si izboljšati svoj izid sezone, bila sem sicer štiri stotinke počasnejša, toda v protivetru in brez konkurence sem tekla zelo dobro ter se veselim naslednjih tekem,« je dejala Mihalinčeva, ki je za več kot pol sekunde ugnala tekmice. V nedeljo ji bo poskusila zmago na 200 m preprečiti tudi Horvatova, ki pa je bila po naslovu prvakinje na 400 m že vesela, ker spet tekmuje: »Še nikoli nisem imela toliko težav kot letos. Po DP so na programu mednarodni mitingi, naslednji teden že v Trstu, potem pa tudi na diamantni ligi v Monaku.«



Vodilni slovenski atlet Luka Janežič pa je po tekmi priznal, da mu na 400 v prihodnje tudi na slovenskih tleh ne bo najlažje zmagovati, saj se počasi oblikuje zelo močna štafeta. »Veselim se tega, kar nekaj jih lahko teče pod 47 sekundami, kar je tudi v mednarodni konkurenci dobra štafeta. Sam sem vesel, da sem se vrnil po poškodbah pred serijo mitingov na tujem. Sem pa zadržano opravil prvih 250 m,« je dejal Vodičan.