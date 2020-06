Malce manj kot milijon evrov za sezono

Ljubljana

Luki Janežiču je podobno kot drugim športnikom žal, ker letos ne bo velikih tekmovanj. FOTO: Tadej Regent/Delo

- Na seji skupščine Atletske zveze Slovenije (AZS) v Ljubljani so sprejeli letno poročilo o delu in financah za lani in program dela za letos, ko načrtujejo 995.000 evrov proračuna. Lani je imela zveza 1,031 milijona evrov prihodkov in presežek v višini 51 tisoč evrov. Slovenska atletika letos praznuje stoletnico, slovesnost bo jeseni.Predsednik AZS Roman Dobnikar je napovedal rebalans proračuna. »Živimo v res težkih časih, ampak naša zveza tekoče posluje in nima neplačanih obveznosti. Fundacija za šport je namenila nekaj manj denarja kot lani, konec meseca pa pričakujemo tudi odločbe o financiranju z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. S FŠO bomo imeli še pogovore in upam, da sredstva ne bodo bistveno okrnjena. Če bomo morali zniževati sredstva, pa programi za športnike ne bodo okrnjeni,« je povedal predsednik AZSUvodoma je poudaril, da so lani slovenski atleti in atletinje na mednarodnih tekmovanjih v različnih starostnih skupinah dosegli 25 finalnih uvrstitev ter osvojili sedem kolajn.je bila zlata na evropskih igrah v Minsku na 100 m,je na Švedskem postal mlajši članski evropski prvak v metu diska in še prvi na evropskem zimskem pokalu v metih na Slovaškem, kjer je bil prvi v metu kopja tudi Matija Kranjc. Zlata je bila na mladinskem EP na Švedskemna 5000 m, bron pa sta si priborilav troskoku na univerzijadi ter Vid Botolin na olimpijskem festivalu evropske mladine na 3000 m.Evropsko prvenstvo v Parizu je za letos odpadlo, na naslednje leto so prestavili tako olimpijske igre v Tokiu kot tudi dvoransko svetovno prvenstvo v Nanjingu na Kitajskem. V drugi polovici leta pa AZS načrtuje slovesno prireditev ob stoletnici obstoja kraljice športov na Slovenskem s posebnim zbornikom in z razstavo v Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem Tivoliju.Vrhunska selekcija je sicer razdeljena na dve ravni. V prvi solani sta bila izbrana za najboljša slovenska atleta,ki pa je trenutno v suspenzu, ker so v njenem vzorcu našli prepovedane snovi. V drugi so