Malenkosti so jih ločile od izpolnitve olimpijskih sanj

Berlin – Kapetan Tine Urnaut je dal skozi vse dobro in slabo v slovenski odbojkarski reprezentanci v zadnjem dobrem desetletju. S soigralci je osvojil dva naslova evropskega podprvaka, olimpijske sanje pa so v nemški prestolnici z zmago v polfinalu odpihnili francoski odbojkarji.

Kako je zdaj neposredno po dvoboju z galskimi petelini, kako bi ocenili to nenavadno tekmo velikega nasprotnega zasuka? Ali je Slovenija toliko popustila ali so Francozi tako očitno prestavili v igri?

Težko je reči, v tretjem nizu smo vodili z 10:8, imeli smo tri priložnosti, morebiti štiri v lahkih položajih za točko, ki smo jih v prvih dveh nizih izrabili. Nekaj lahkih žog je padlo na tla, Francozom smo dopustili serijo točk Jeana Patryja, ki je tudi super odserviral. Zasukali so potek tekme, začeli bolje igrati, dobili na samozavesti in v vseh prvinah bolje odigrali.

Zakaj Slovenija ni zaprla tekme, ko jo je bilo treba?

No, če bi lahko v odbojki denimo igrali bunker, bi ga vsi igrali. Veliko energije smo imeli, v prvih dveh nizih smo leteli po igrišču. Z našim začetnim udarcem smo Francoze spravili v velike težave, tudi s sideoutom so imeli velike težave, priborili smo si malo morje priložnosti. Enako se je dogajalo do desete točke v tretjem nizu, a tudi, ko smo jih potisnili v težave, nismo izrabili malenkosti. Spremenili so postavo, na igrišče poslali drugega podajalca, vidite, da imajo deset igralcev, ki lahko vsi stalno igrajo brez težav. V igro je prišel tudi drugi sprejemalec, prinesla sta nekaj svežine. Podajalec Antoine Brizard je omogočil, da so dosti bolje igrali v sideoutu in so začeli bolje sprejemati. Težko bi govoril o razlogih.

Kako sprejemate to razočaranje?

Tudi tu bi težko kaj rekel. Tako je v športu, zmaga tisti, ki je v boljši dnevni formi. Sami smo bili v prvih dveh nizih in pol, super je bilo videti, potem pa so odločale malenkosti. Ena napaka takšnega tipa, pa druga, tretja napaka ... To je malenkost pozornosti in potrebno je priznati, da so Francozi od takrat začeli dosti bolje igrati. Zagotovo je to veliko razočaranje, a če pogledamo pozitivno, smo dva niza in pol odigrali kot najboljša ekipa v Evropi. Moramo poskusiti obdržati takšno raven, oni so menjavali, ko so prišli novi igralci, je bila to neka nova energija. Dvignili so se, nam pa je zmanjkalo malce energije. Odločale so malenkosti.

To je bilo zanimivo obdobje od evropskega prvenstva leta 2015, prvega nastopa na svetovnem prvenstvu, pa do menjave selektorja. Slovenska odbojkarska reprezentanca se je oblikovala tako kot kakovostna izbrana vrsta kot po sami igri.

Zelo zelo velike korake naprej smo storili, zelo zelo velike. Da lahko igramo nekatere tekme tudi na rutino, pa zmagamo, in takrat, ko je najbolj pomembno, dvignemo raven naše igre, je tudi dejstvo, da nas vsaka ekipa jemlje kot resnega nasprotnika.