Malo svetovno prvenstvo tudi z Darkom Jorgićem

V nadaljevanju preberite:

Najboljšemu slovenskemu namiznoteniškemu igralcu Darku Jorgiću se na evropskih igrah v poljskem Krakovu ni izšlo po željah. V posamični konkurenci je v četrtfinalu izgubil proti Portugalcu Marcosu Freitasu, v ekipni je Slovenija podlegla Slovaški. »Nisem bil pravi, nisem našel ritma. Ne bom si ničesar očital, a očitno je, da mi zaradi številnih tekmovanj manjka trening. Upam, da bom po turnirju v Ljubljani imel nekaj časa za počitek, nato pa bom z vadbo poskušal popraviti napake, ki so se mi v preteklosti že dogajale, in spet začel pot navzgor,« je ocenil Jorgić. V ponedeljek se bo namreč začel in v nedeljo, 9. julija, končal turnir svetovne serije WTT v Ljubljani.