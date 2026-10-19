Šeškov United spet tone vse globlje, kaj se dogaja z Brunom Fernandesem?

Manchester United še naprej išče pot iz rezultatske krize, vse več vprašanj pa se pojavlja tudi glede forme kapetana Bruna Fernandesa. Portugalec, ki je bil v prejšnji sezoni izbran za najboljšega nogometaša angleškega prvenstva, je daleč od svojih najboljših predstav. Trener Michael Carrick kljub temu vztraja, da z njegovim najpomembnejšim igralcem ni nič narobe.

Rdeči vragi so v nedeljo na gostovanju pri Leedsu še tretjič zapored remizirali z 1:1 in niz tekem brez zmage podaljšali na šest. Bryan Mbeumo je goste v 35. minuti popeljal v vodstvo, kmalu po začetku drugega polčasa pa je izenačil Dominic Calvert-Lewin. United je po desetih krogih s samo dvema zmagama na skromnem 13. mestu prvenstvene lestvice.

Še posebej skrbi podoba Fernandesa, ki na zadnjih petih prvenstvenih tekmah ni dosegel niti gola niti prispeval asistence. To je njegov najdaljši tovrstni niz po pomladi 2025. Še toliko bolj presenetljiv je padec forme 32-letnika, ki je v prejšnji sezoni zbral rekordnih 21 asistenc in presegel dosežka Thierryja Henryja in Kevina De Bruyneja.

»Ne, z njim je vse v redu. Ne gre za nič resnega, povsem dobro se počuti,« je Carrick po tekmi zavrnil namigovanja o težavah svojega kapetana. V zadnjih dneh je sicer večkrat omenil manjše zdravstvene nevšečnosti Portugalca, vendar poudaril, da niso razlog za skrb.

Fernandesu očitno ne ustrezajo niti taktične spremembe. Zaradi poškodbe Kobbieja Mainooja je Carrick premešal zvezno vrsto, položaj organizatorja igre pa zaupal Youriju Tielemansu. Fernandes je tako med tednom ob porazu proti Atleticu Madridu z 0:2 igral na desnem krilu, proti Leedsu pa v vlogi lažne devetice.

»Danes je igral na sredini, med tednom nekoliko drugače, sicer pa je vse bolj ali manj po starem. Je izjemno pomemben član našega moštva in to se ne bo spremenilo,« je pojasnil Carrick in pohvalil tudi mlada vezista Carlosa Balebo in Andreya Santosa.

Bruno Fernandes je na Elland Roadu večkrat pokazal nezadovoljstvo. Že v 17. minuti je zaradi ugovarjanja sodniku Darrenu Englandu prejel rumeni karton, tudi v nadaljevanju pa se je pogosto jezil ob sodniških odločitvah in neuspešnih akcijah.

Po poročanju angleškega tabloida The Sun naj bi bilo njegovo nezadovoljstvo povezano tudi s prestopno politiko kluba in neizpolnjenimi pričakovanji glede konkurenčnosti moštva. Fernandes se približuje zadnjemu letu pogodbe, pri čemer ima United možnost enoletnega podaljšanja, pogovori o njegovi prihodnosti pa za zdaj niso prinesli dogovora.

Dodatna vprašanja je sprožilo njegovo vedenje po nedavni tekmi s Tottenhamom, ko po zadetku Mbeuma ni pokazal posebnega veselja, po srečanju pa je stadion zapustil brez pogovora z novinarji. Tokrat je ob zadetku soigralca vendarle proslavljal, a dvomi o njegovem zadovoljstvu ostajajo.