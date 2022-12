Manj vlog, zaprosili za 65,6 milijona evrov

Fundacija za šport (FŠO) ostaja eden najpomembnejših stebrov financiranja slovenskega športa. Zanj bo namenila 11 milijonov, kar znaša 10 odstotkov več kot v letošnjem letu. Športne organizacije so sicer skozi razpis zaprosile za več kot 65,6 milijona evrov sredstev, so sporočili iz FŠO. V okviru javnih razpisov za leto 2023 je na FŠO skupaj prispelo 961 vlog, kar je najmanj v zadnjih 15 letih. Največ vlog (117) so oddala športna društva, tesno za njimi so se zvrstile občine (106), sledile pa so nacionalne panožne športne zveze (55), občinske športne zveze (45), zavodi za šport (22). V nasprotju s številom vlog, ki pada, pa se je močno povečala količina sredstev, za katero so zaprosile športne organizacije. V primerjavi z letom 2022 se je ta številka skoraj podvojila in sicer z 33,9 na dobrih 65,6 milijonov evrov. Od sredstev, zaprošenih v razpisih za leto 2023, so se vloge v višini slabih 27,2 milijona evrov nanašale na programe, ostalo pa na investicije v športne objekte in površine za šport v naravi, pojasnjujejo na fundaciji.

Tako kot vsa zadnja leta bodo razpisana sredstva za leto 2023 najprej prejele nacionalne športne zveze za tekmovalni šport. To se bo predvidoma zgodilo že v mesecu februarja prihodnje leto. Nato bo sledila razdelitev razpisanih sredstev za programe športne rekreacije, športnih prireditev in promocije športa, razvojne dejavnosti v športu in publikacij v športu, investicij v športne objekte, ... »Na Fundaciji za šport se počasi zaključuje naš petletni mandat. Zelo smo veseli, da smo lahko zadnjih nekaj let vsako leto razpisali nekaj več sredstev. Želimo si, da bi se ta trend nadaljeval tudi v prihodnje,« so na fundaciji povzeli predsednika Aleša Remiha, ki se je obenem sodelavcem zahvalil za ves vloženi trud.

Na FŠO opozarjajo tudi, da 65 milijonov evrov, za kolikor so zaprosili vlagatelji na FŠO, kaže, da bi država morala v prihodnje zagotoviti več sistemskih sredstev za slovenski šport oziroma vzpostaviti ukrepe, ki bi stimulirali slovensko gospodarstvo za vlaganje v slovenski šport. »Upam, da se bo to z napovedano sistemsko reorganizacijo športa, ki se bo po napovedih prestavil iz ministrstva za šolstvo na gospodarsko ministrstvo, tudi zgodilo,« je povedal predsednik sveta FŠO Remih. Obljube politike so bile marca letos v Planici velike. Tam so vse stranke pred volitvami napovedale, da bodo sredstva za šport podvojile iz zdajšnjih 26 na dobrih 50 milijonov evrov in se strinjale, da je v smislu državne podpore šport močno podhranjen. Praksa pa bo pokazala, ali so bile to le prazne obljube v lovu na volilne glasove.