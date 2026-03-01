  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Manja Slak je z zračno pištolo zadela srebrno kolajno

Slak, svetovna mladinska prvakinja iz perujske Lime in evropska iz madžarskega Györa v letih 2024, je osvojila svojo prvo kolajno na članskem prvenstvu.
Komaj 19-letna Manja Slak je napovedala lepo strelsko prihodnost. FOTO: Zavarovalnica Triglav
Galerija
Komaj 19-letna Manja Slak je napovedala lepo strelsko prihodnost. FOTO: Zavarovalnica Triglav
Š. R., STA
1. 3. 2026 | 13:00
1:51
A+A-

Slovenska strelka Manja Slak je na evropskem prvenstvu v Erevanu osvojila odličje srebrnega leska v disciplini zračna pištola 10 metrov. Komaj 19-letna strelka iz Poljanske doline je v finalu osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela zadela 238,2 kroga, pred njo je bila le Madžarka Veronika Major z 238,8 kroga.

Bronasto kolajno je osvojila Bolgarka Antoaneta Kostadinova s 215,0 kroga, Belorusinja Aleksandra Pjatrova, najboljša iz kvalifikacijskega dela s 578 krogi, pa je zasedla sedmo mesto.

Slak, svetovna mladinska prvakinja iz perujske Lime in evropska iz madžarskega Györa v letih 2024, je osvojila svojo prvo kolajno na članskem evropskem prvenstvu.

Članica SD Gorenja vas je v kvalifikacijskem delu zadela 573 krogov, kar je bil sedmi dosežek v konkurenci 59 tekmovalk. Poleg nje sta nastopili še dve slovenski strelki, Denis Bola Ujčič je s 564 krogi zasedla 31., Anja Prezelj pa s 560 krogi 43. mesto.

Slovenija je ekipno tekmo v zračni pištoli s 1697 krogi končala na petem mestu. Zmagala je Madžarska (1712) pred Gruzijo in Bolgarijo (obe 1710).

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Športno strelstvo

Zlati slovenski strelec zaradi poškodbe ob svetovno prvenstvo

Dobitnik treh olimpijskih medalj in eden najboljših športnih strelcev na svetu bo po neljubem dogodku izpustil svetovno prvenstvo v Egiptu.
18. 10. 2025 | 13:57
Preberite več
PromoPhoto
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prihajajo zvezde, na katere se že pripravljajo največji odri

Natečaj Mladi upi poteka že 12. leto in razkriva, da so med nami številni talenti, ki že v rosnih letih obetajo, da se bodo razvili v velike zvezde.
Promo Delo 12. 12. 2024 | 08:21
Preberite več
Šport  |  Drugo
Strelstvo

Le mesec dni po operaciji do najboljše slovenske uvrstitve

Legendarni strelec Rajmond Debevec se je na svoji prvi tekmi na evropskem prvenstvu v Chateaurouxu prebil med dvajseterico.
28. 7. 2025 | 21:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
Preberite več
PromoPhoto
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prihajajo zvezde, na katere se že pripravljajo največji odri

Natečaj Mladi upi poteka že 12. leto in razkriva, da so med nami številni talenti, ki že v rosnih letih obetajo, da se bodo razvili v velike zvezde.
Promo Delo 12. 12. 2024 | 08:21
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: Alireza Arafi imenovan v začasni vodstveni svet

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
1. 3. 2026 | 05:23
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Napad na Iran

Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

evropsko prvenstvoManja Slakstrelstvozračna pištola

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Nedelo
Dubaj

Prihodnost, ki raste iz peska

Danes je moderno oziroma kul obiskati Dubaj in tega se držijo tudi številni Slovenci, ki romajo v velemesto sredi puščave, sredi niča.
1. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Poleti v Kulmu

Avstrijec vrgel rokavico, toda Domen Prevc jo je vrnil

Slovenski skakalni as je na pragu nove zmage v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. Po prvi seriji druge tekme v smučarskih poletih v Kulmu je prvi.
1. 3. 2026 | 14:27
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

Več kot reka: Una, edina

Izkušenim ribičem iz regije ni treba razlagati, kakšne ribe se skrivajo v njenih modrozelenih globinah. Treba je povedati, da se lahko voda iz Une pije v večjem delu njenega zgornjega toka, celo v središču Bihaća ali Bosanske Krupe.
1. 3. 2026 | 14:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Po napadu na Iran

Skupina Opec+ presenetila z večjim dvigom črpanja nafte

Savdska Arabija, Rusija, Irak, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžirija in Oman skupaj načrpajo okoli 42 milijonov sodov nafte na dan.
1. 3. 2026 | 13:52
Preberite več
Premium
Nedelo
Jan in Igor Pancar

Mati je le podpisala

Če mama ne bi popustila moledovanju sina Jana Pancarja, danes ne bi bilo zgodbe o edini družinski ekipi elitnega motokrosa.
Grega Kališnik 1. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

Več kot reka: Una, edina

Izkušenim ribičem iz regije ni treba razlagati, kakšne ribe se skrivajo v njenih modrozelenih globinah. Treba je povedati, da se lahko voda iz Une pije v večjem delu njenega zgornjega toka, celo v središču Bihaća ali Bosanske Krupe.
1. 3. 2026 | 14:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Po napadu na Iran

Skupina Opec+ presenetila z večjim dvigom črpanja nafte

Savdska Arabija, Rusija, Irak, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžirija in Oman skupaj načrpajo okoli 42 milijonov sodov nafte na dan.
1. 3. 2026 | 13:52
Preberite več
Premium
Nedelo
Jan in Igor Pancar

Mati je le podpisala

Če mama ne bi popustila moledovanju sina Jana Pancarja, danes ne bi bilo zgodbe o edini družinski ekipi elitnega motokrosa.
Grega Kališnik 1. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Svet so ljudje
Ženske

Trendi, ki jih ne smete zamuditi

Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
1. 9. 2020 | 12:58
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo