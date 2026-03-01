Manja Slak je z zračno pištolo zadela srebrno kolajno

Slovenska strelka Manja Slak je na evropskem prvenstvu v Erevanu osvojila odličje srebrnega leska v disciplini zračna pištola 10 metrov. Komaj 19-letna strelka iz Poljanske doline je v finalu osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela zadela 238,2 kroga, pred njo je bila le Madžarka Veronika Major z 238,8 kroga.

Bronasto kolajno je osvojila Bolgarka Antoaneta Kostadinova s 215,0 kroga, Belorusinja Aleksandra Pjatrova, najboljša iz kvalifikacijskega dela s 578 krogi, pa je zasedla sedmo mesto.

Slak, svetovna mladinska prvakinja iz perujske Lime in evropska iz madžarskega Györa v letih 2024, je osvojila svojo prvo kolajno na članskem evropskem prvenstvu.

Članica SD Gorenja vas je v kvalifikacijskem delu zadela 573 krogov, kar je bil sedmi dosežek v konkurenci 59 tekmovalk. Poleg nje sta nastopili še dve slovenski strelki, Denis Bola Ujčič je s 564 krogi zasedla 31., Anja Prezelj pa s 560 krogi 43. mesto.

Slovenija je ekipno tekmo v zračni pištoli s 1697 krogi končala na petem mestu. Zmagala je Madžarska (1712) pred Gruzijo in Bolgarijo (obe 1710).