Manjka jim le kakšna močna tekma

Vaterpoliste Slovenije konec tedna v Kranju čakajo kvalifikacije za EP, ki bo januarja prihodnje leto v Izraelu. Nasprotniki so Finska, Švica in Romunija, jasen cilj pa je vsaj drugo mesto in uvrstitev na turnir. S pripravami je zelo zadovoljen selektor Krištof Štromajer, ki pravi, da bi ekipa potrebovala le še kakšno močnejšo pripravljalno tekmo.

»V resnici sem s pripravljenostjo zelo zadovoljen. Imeli smo malo časa, vsega skupaj kakšnih 15 treningov in v tako kratkem času ni možno odkrivati tople vode. Če bi lahko sestavil idealen načrt, bi odigrali še dve prijateljski tekmi s kakovostnimi tekmeci, a je nasprotnika v tem obdobju težko najti, saj so vsi morebitni partnerji končali sezono,« je povedal nekdanji kapetan zlate generacije slovenskega vaterpola, ki je pred natančno 20 leti igrala v istem bazenu na domačem evropskem prvenstvu v Kranju.

Je pa Štromajer zadovoljen z opravljenim na treningih. »Stopnja pripravljenosti je velika, odnos je celo boljši kot lani pred evropskim prvenstvom v Splitu. Tudi težav v ekipi nismo imeli. Bolan je bil Andraž Pušavec, ki spet trenira, tudi vabilu v ekipo so se odzvali vsi igralci,« je dan pred začetkom turnirja povedal selektor.

Jasen cilj sta zmagi s Finsko in Švico. »V bistvu se pri Fincih podajamo v neznano. So prvič na kvalifikacijah in šele prihajajo na evropski zemljevid. Podatkov je malo. Švicarje poznamo dobro, saj smo lani z njimi nekajkrat igrali. O Romunih pa vemo veliko, so stalnica svetovne elite, a najpomembnejši sta prvi dve tekmi. Če se nam izide, bo v nedeljo užitek igrati z njimi.«

Ogrodje ekipe predstavljajo igralci Triglava, kar omogoča tudi večjo uigranost, še pravi Štromajer. »A tudi z drugimi se poznajo dobro. Vsi pa so športniki in eden drugega razumejo v vodi. Tudi z drugimi igralci se vzpostavljajo avtomatizmi.«

Vaterpolo sodi na zunanji bazen

A prave ocene o ekipi selektor vseeno nima. Na tekmi z mlado ekipo zagrebške Mladosti je bila zmaga gladka, v soboto so se vaterpolisti med seboj pomerili na revijalni tekmi ob dnevu vaterpolistov v Kamniku. »Kamnik ni razkril ničesar. To je bil nekakšen poklon vsemu trudu, ki ga tam vlagajo v vaterpolo. Tudi za tekmo z Mladostjo težko rečem, koliko je primerljiva s tem, kar nas čaka. A naši cilji so kljub temu jasni.«

Samo po sebi se ob izboru reprezentance pojavlja vprašanje, ali so v reprezentanci kaj poškilili na Hrvaško in v Srbijo, da se morda okrepijo s kakšnim kakovostnim tujim vaterpolistom. »Lani pred prvenstvom v Splitu smo to malce pogledali. Seveda sam nisem proti, a veliko raje vidim, da priložnost dobijo tisti, ki se tukaj v Sloveniji trudijo z vaterpolom. Naj gredo svojo pot, naj igrajo in pokažejo, kaj znajo.«

In za konec še vabilo na kranjski bazen, kjer se vaterpolski delavci želijo obuditi stare čase, ko se je na zunanjem kopališču ob nastopih Triglava zbralo tudi po 3000 ljudi. Iz pokritega bazena, kjer teh številk ni bilo moč doseči, se vaterpolo namreč vrača na zunanji bazen.

»Skušamo se vrnitvi tja, saj vaterpolo tja sodi. To je bilo nekoč zbirališče za ves Kranj. Marsikdo je tam doživel lepe trenutke, osebne in športne, to zdaj vračamo na bazen in pod reflektorje. Obenem pa dobro vemo, kaj pomeni podpora s tribun in kaj lahko z navijanjem na vsaki tekmi pridobimo,« v vabilu gledalcem še dodaja Štromajer.