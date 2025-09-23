Manjša napaka se zgodi tudi olimpijski šampionki

Janja Garnbret nadaljuje uspešne predstave na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Seulu. Najboljša na svetu je dosegla tretji izid kvalifikacij v balvanskem plezanju ter se prepričljivo uvrstila v sobotni polfinale. Od Slovenk bo v polfinalu plezala tudi Jennifer Buckley. Med plezalci se je v nedeljski polfinale prebil tudi Anže Peharc.

Garnbret se je sicer danes primerila manjša napaka. V drugem balvanu je potrebovala pet poskusov, da je osvojila vrh, zato pa je bila brezhibna v preostalih štirih ter vsakega rešila na mah. Zaradi manjšega zdrsa ni prva, ampak tretja po kvalifikacijah, kar pa jo bo, kot pravi, še bolj podžgalo za sobotni polfinale.

»Danes je bilo super. V primerjavi z Innsbruckom sem boljše začela kvalifikacije. Bila sem bolj mirna, bolj zbrana. Prav tako nisem bila tako 'navdušena' kot v Innsbrucku, kjer sem tekmovala prvič po daljšem premoru. V Innsbrucku je bil to največji problem in sem se preveč tresla,« je v izjavi za Planinsko zvezo Slovenije dejala Garnbret, ki je sicer v Innsbrucku zmagala tako v balvanih kot težavnosti.

Šestindvajsetletna šampionka je bila zadovoljna, da je prvo smer danes osvojila v enem poskusu, nato pa se ji je primerila napaka. »Povsem po moji krivdi, nisem bila dovolj pozorna in nisem videla 'stopka', šele pozneje sem ga opazila in potem le splezala do vrha. Vesela sem, da se je izšlo in da je današnjega dneva konec. Zdaj se lahko usmerim na petek in soboto, ko bodo na vrsti polfinalni in finalni boji v težavnosti in balvanih,« je še dejala.

Jennifer Buckley je trepetala do zadnjega, a se je le uvrstila v polfinale. FOTO: Blaž Samec/Delo

Led je prebila

Garnbret se ne ukvarja s tem, kaj počnejo tekmice. »Načeloma se s tem ne smeš ubadati, če hitro hodijo nazaj, potem veš, da je 'runda' lažja, kar pomeni, da moraš tudi ti plezati vsaj tako dobro. Treba je verjeti v svojo pripravljenost, formo in si reči, če so druge splezale, bom tudi jaz. Tako miselnost moraš imeti in plezati zbrano, dobro si moraš pogledati vsak balvan, jaz si danes drugega nisem,« se je pošalila Garnbret.

»Sem zadovoljna s kvalifikacijami, dobro sem začela, zdaj je led prebit in sem lahko nekoliko bolj sproščena,« je še dejala.

Garnbret, ki edina od Slovencev tekmuje v dveh disciplinah, je bila v ponedeljek razred zase z obema kvalifikacijskima vrhovoma v težavnosti. V težavnosti so bili uspešni tudi Lučka Rakovec, Rosa Rekar, Mia Krampl in Luka Potočar.

V balvanih pa sta bila danes ob Garnbret uspešna tudi Buckley in Peharc. Vendar pa nista bila tako prepričljiva kot reprezentančna kolegica. Oba sta do zadnjega trepetala za uvrstitev v polfinale. Peharc je bil z vrhom in štirimi conami 24., Buckley pa je bila s tremi vrhovi in eno cono na koncu 23.

Katja Debevec se z enim rešim problemom ni uvrstila med najboljših 24, ki se bodo merile še v polfinalu. Slovenska ekipa v Aziji tako po prvih dveh dnevih tekmovanja ni stoodstotna. V kvalifikacijah težavnosti je v ponedeljek končala tudi Lucija Tarkuš.