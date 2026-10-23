Obeta se nova afera, svetovna prvakinja osumljena uporabe dopinga

Kenijska atletinja Peres Jepchirchir, aktualna svetovna prvakinja v maratonu in olimpijska zmagovalka iz Tokia, je zaradi suma kršitve protidopinških pravil prejela začasno prepoved nastopanja. Kot je sporočila Enota za integriteto atletike (AIU), so v njenem vzorcu, odvzetem zunaj tekmovanj, odkrili prisotnost prepovedanega eritropoetina (EPO).

Gre za snov, ki spodbuja nastajanje rdečih krvničk in povečuje sposobnost krvi za prenos kisika, s čimer lahko izboljša vzdržljivost športnikov. Njena uporaba je zato v tekmovalnem športu prepovedana.

Triintridesetletni Kenijki so sporni vzorec odvzeli v domovini, še pred njenim nedavnim zmagoslavjem na maratonu v Sydneyju. Začasna prepoved nastopanja še ne pomeni dokončne odločitve o kršitvi protidopinških pravil.

Jepchirchir velja za eno najuspešnejših maratonk zadnjih let. Poleg olimpijskega zlata iz Tokia je slavila na prestižnih maratonih v New Yorku leta 2021, Bostonu leta 2022 in Londonu leta 2024, letos pa je bila najboljša še v Sydneyju. V preteklosti je bila tudi svetovna rekorderka v polmaratonu.

Njen primer je nov udarec za kenijsko atletiko, ki se že več let spopada s številnimi dopinškimi primeri. Od ustanovitve AIU leta 2017 je bilo zaradi dopinških kršitev začasno suspendiranih ali kaznovanih več kot 140 kenijskih atletov. Med odmevnejšimi primeri je tudi svetovna rekorderka v maratonu Ruth Chepngetich.