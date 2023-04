Maraton, ki je med najtežjimi pri nas

Športni utrip na Obali bo danes res poseben. Ob 11. uri se bo v koprskem športnem parku Bonifika nadaljeval prekinjeni dvoboj ženskih reprezentanc Slovenije in Romunije za uvrstitev na novembrski finalni turnir svetovne skupine. Napočil pa je tudi čas tradicionalnega istrskega maratona.

Ta se je začel danes, ko so ob osmi uri v Ankaranu začeli teči na 42 km. Polmaraton na 21 km se bo začel ob 10.30 v Izoli, kjer bo tudi cilj maratona in štart rekreativnega teka ob desetih. Otroški in mladinski teki so bili že v soboto.

Proga maratona z 280 metri vzponov sodi med zahtevnejše in primerna za res dobro pripravljene tekače. Progi polmaratona in rekreativnega teka sta manj zahtevni in temu primerno je na njih tudi številnejša udeležba. Sicer maraton povezuje tri istrska mesta, Izolo, Koper, Piran. Posebnost je, da se proga vselej nekoliko spremeni, saj se prilagaja posameznim štartom in ciljem, ki se vsako leto selita iz mesta v mesto.

Vsi prijavljeni na maraton, polmaraton ali 10 km s plačilom štartnine prejmejo štartno številko z merilnim čipom, medicinsko asistenco, tehnično varovanje tras, bon za topli obrok, osvežitev in okrepčilo ob progi in na cilju, spominsko kolajno, ki jo prejme tekmovalec na cilju, ter tekaški paket, so sporočili organizatorji.

Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev in obiskovalcev, so danes na koprski, piranski in ankaranski občini v času prireditve popolne in občasne zapore prometa, dogajanju se bodo prilagodile tudi nekatere avtobusne linije.