Maratonska nedelja, ki bo povezala tek, navijače in ulično umetnost

Na 42-kilometrsko Heineken 0.0 progo se bo podalo rekordno število tekačev, maratonsko vzdušje pa bo soustvarjalo na tisoče navijačev. Na Trgu mladinskih delovnih brigad se bodo na ta dan navijaške spodbude prepletle s priložnostmi za nova poznanstva in z ustvarjanjem znanega ljubljanskega grafitarja Azrama. Njegova stvaritev bo ob koncu nastajanja dobila več lastnikov, saj bodo obiskovalci lahko koščke umetnine odnesli domov.

Tekači si maraton zapomnijo po pretečenih kilometrih, zahtevnih trenutkih in prihodu v cilj. V spominu pa ostanejo tudi glasovi ob progi, znani obrazi med množico in spodbude navijačev. Prav navijači s svojo prisotnostjo oblikujejo pomemben del dogodka, ki za eno nedeljo spremeni ritem mesta.

Eno od prizorišč tega druženja bo Trg mladinskih delovnih brigad, kjer Pivovarna Laško Union z blagovno znamko Heineken 0.0 pripravlja aktivnosti za navijače ob maratonski progi.

Umetnina kot spomin na skupno doživetje

FOTO: Heineken

Na Trgu mladinskih delovnih brigad bo od 8. ure zjutraj znani ljubljanski grafitar Azram ustvarjal grafiti umetnino, navdihnjeno s tekom, navijanjem in druženjem. Obiskovalci bodo lahko spremljali njeno nastajanje, po koncu ustvarjanja pa si izbrali košček, ki ga bodo odnesli domov.

Posamezni deli bodo ponujali tudi izhodišče za nova poznanstva. Obiskovalca, ki bosta na hrbtni strani svojih koščkov našla enako barvo, bosta pri Heineken 0.0 hostesah lahko prejela posebno nagrado. Iskanje barvnega para bo tako povabilo k pogovoru med ljudmi, ki so se na istem kraju znašli zaradi skupne strasti.

Navijaške spodbude z osebno noto

FOTO: Heineken

Od 9. ure bo na trgu mogoče izdelati tudi navijaške transparente. Obiskovalci bodo predpripravljene napise dopolnili z imeni prijateljev, sodelavcev ali sorodnikov ter jim s pisanimi nalepkami dodali osebno sporočilo.

Prostor za srečevanje bo tudi že tradicionalni 8-metrski navijaški kavč, namenjen postanku, pogovoru in skupnemu spremljanju tekačev. Tako bodo ob progi nastajali drobni prizori maratonske nedelje: srečanja, izmenjava spodbud in pogovori med neznanci.

Šport kot priložnost za povezovanje

FOTO: Heineken

»Navijači so skupaj s tekmovalci pomemben del športnih dogodkov. Z navijaškimi aktivnostmi v okviru 42-kilometrske Heineken 0.0 proge zato želimo poudariti moč športa pri združevanju ljudi. Poleg prečkanja ciljne črte spomini nastajajo v številnih spontanih stikih, strastnem navijanju in močnem občutku pripadnosti, ki ga ustvarja dogodek. Vse to pa ponuja priložnosti za nova poznanstva, pa naj bo to med navijači ali tekači,« pojasnjuje Eva Kurnik, vodja mednarodnih blagovnih znamk v Pivovarni Laško Union.

Na 42-kilometrsko Heineken 0.0 progo se bo letos v Ljubljani podalo več kot 4.900 maratoncev. Vsak s svojim ciljem in svojo zgodbo, ki jo bodo s spodbudami dopolnili tudi ljudje ob progi. Dogajanje na Trgu mladinskih delovnih brigad v nedeljo, 18. oktobra: Od 8. ure: grafitar Azram ustvarja umetnino.

Od 9. ure: izdelava navijaških transparentov.

Med 10.30 in 12. uro: obiskovalci lahko prevzamejo svoj košček umetnine.

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