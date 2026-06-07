Marc Marquez do prve v sezoni in 100. v karieri

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec preizkušnje za veliko nagrado Madžarske v razredu motoGP. Na dirkališču Balaton Park je polovico preizkušnje čakal na svojo priložnost, nato pa upravičil vlogo favorita na zaviti stezi ter ugnal rojaka Pedra Acosto (KTM).

Najbolje je s starta potegnil Marquez, že zmagovalec sobotnega sprinta, a ga je nato po nekaj minutah Acosta prehitel ter se mu odpeljal za dobro sekundo. Devetkratni svetovni prvak je potrpežljivo čakal in vozil na varni razdalji do mlajšega rojaka.

S tem je lanski svetovni prvak nadzoroval tlak v gumah, nato pa pritisnil na plin in začel napadati po polovici preizkušnje. V 15. krogu je po nekaj neuspešnih poskusih vendarle uspel v svoji nameri in se hitro odpeljal 11 let mlajšemu tekmecu ter nato le še nadzoroval položaj na zaprti madžarski stezi.

Marquezova zmaga je bila 100. v karieri. Od tega je 74-krat slavil v kraljevskem razredu, 16 zmag ima v moto2, 10 pa v razredu moto3. V sezoni 2026, v kateri je imel doslej veliko težav s padci in poškodbami ter posledičnimi odstopi, je zabeležil prvo zmago na nedeljskih dirkah, na sobotnih sprintih je bil najboljši trikrat.

V lovu na tretje mesto je bil večino dirke osamljen Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), za zmagovalcem in moštvenim kolegom je zaostal dobrih 11 sekund.

Start je bil na zaviti stezi v Balaton Parku še najbolj razburljiv. Nekdanji svetovni prvak, Španec Jorge Martin (Aprilia) je imel namreč težave pri zaviranju, zaradi česar je izgubil nadzor nad motorjem in s sabo na tla v prvem zavoju odnesel še tri tekmece.

Med njimi sta bila tudi Italijana Marco Bezzecchi (Aprilia) in Fabio di Giannantonio (Ducati), s čimer so bili na tleh vodilni trije v seštevku svetovnega prvenstva.

Stanje se tako ni spremenilo, Bezzecchi ima na vrhu 180 točk, Martin sledi s 160, di Giannantonio pa je zbral 134 točk. Acosta je po drugem mestu zdaj pri 132 točkah, Marquez pa je napredoval na peto mesto s 108.

Naslednja dirka bo v češkem Brnu čez 14 dni.