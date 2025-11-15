  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Marc Marquez iz boksov pospremil zmago mlajšega brata Alexa

    Na dirkališču v Valencii je bil na sporedu zadnji šprint letošnje sezone razreda motoGP. V zadnjih krogih ni manjkalo drame.
    Alexu Marquezu na dirkališču v Valencii ni bilo para. FOTO: Jose Jordan/AFP
    Galerija
    Alexu Marquezu na dirkališču v Valencii ni bilo para. FOTO: Jose Jordan/AFP
    M. Ru., STA
    15. 11. 2025 | 16:15
    1:50
    A+A-

    Španec Alex Marquez (Gresini Ducati) je zmagovalec zadnjega šprinta sezone svetovnega prvenstva motociklistov v Valencii. Drugo mesto je zasedel njegov rojak Pedro Acosta (Red Bull KTM), tretje pa Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), ki je v zadnjem krogu preprečil popolno domače zmagoslavje.

    image_alt
    Zgodba, kakršnih šport ne pozna veliko

    Najboljši startni položaj si je dopoldne privozil Italijan Marco Bezzecchi z Aprilio, a je že kmalu po startu v le nekaj ovinkih zdrsnil na šesto mesto. Na stezi, kjer je zelo težko prehitevati, je nato do konca pridobil le eno mesto.

    Prva trojica na današnji šprinterki dirki, Di Giannantonio je pokvaril popolno domače slavje. FOTO: Javier Soriano/AFP
    Prva trojica na današnji šprinterki dirki, Di Giannantonio je pokvaril popolno domače slavje. FOTO: Javier Soriano/AFP

    S starta je dobro krenil Alex Marquez in si hitro privozil nekaj prednosti pred rojakom Acosto. Slednji si je prav tako privozil nekaj prednosti pred rojakom Raulom Fernandezom (Trackhouse Aprilia), slednji pa je v zadnjih krogih ostal brez mesta na stopničkah, potem ko ga je prehitel Di Giannantonio.

    V skupnem seštevku je bilo danes odprto zgolj vprašanje, ali si bo Bezzecchi zagotovil tretje mesto v skupnem seštevku. Za to je potreboval vsega tri točke in si zagotovil tretje mesto za obema bratoma Marquez.

    Marc Marquez, ki je že potrdil naslov prvaka, je zaradi poškodbe dirko spremljal z garaže. FOTO: Jose Jordan/AFP
    Marc Marquez, ki je že potrdil naslov prvaka, je zaradi poškodbe dirko spremljal z garaže. FOTO: Jose Jordan/AFP

    Že pred časom je svetovni prvak postal Marc Marquez (Ducati), ki zaradi poškodbe in predčasnega konca sezone iz boksov spremlja dogajanje v Valencii, drugi pa je bil že po VN Malezije njegov brat Alex Marquez. V nedeljo bo na vrsti še zadnje dejanje sezone s klasično preizkušnjo ob 14. uri.

    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Marquez brez pravega odgovora, Bagnaia poskrbel za dramo

    Na veliki nagradi Portugalske za svetovno prvenstvo v razredu motoGP je bil razred zase italijanski motociklistični as Marco Bezzecchi.
    9. 11. 2025 | 16:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    VN Malezije

    Huda nesreča zasenčila zmago Alexa Marqueza

    Španec je bil zmagovaelc dirke za veliko nagrado Malezije v razredu motoGP. V razredu moto 3 sta jo po hudem trku skupila Jose Antonio Rueda in Noah Dettwiler.
    26. 10. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Italijanu gre kot po maslu

    Francesco Bagnaia bo v Maleziji lovil trojček

    Italijanski motociklist je bil po kvalifikacijski zmagi na dirkališču Sepang najhitrejši tudi na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v razredu motoGP.
    25. 10. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Monako

    Tadej Pogačar ujet v porscheju za četrt milijona evrov

    Najboljši kolesar na svetu ima dober občutek za avtomobile. Z Urško Žigart dni preživljata v Monaku, kjer se je Slovenec usedel za volan zelene pošasti.
    14. 11. 2025 | 16:41
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vse več spletnih groženj

    Eksponentna rast spletnih napadov: napadalci prek vaših kamer opazujejo vaš dom

    Kibernetske grožnje največje poslovno tveganje, oškodovanja lahko znašajo tudi več sto tisoč evrov.
    15. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    motoGPMarc MarquezDucatiAlex Marquez

    Šport  |  Drugi športi
    MotoGP

    Marc Marquez iz boksov pospremil zmago mlajšega brata Alexa

    Na dirkališču v Valencii je bil na sporedu zadnji šprint letošnje sezone razreda motoGP. V zadnjih krogih ni manjkalo drame.
    15. 11. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Indija

    Izvrstni Tamara Zidanšek in Kaja Juvan Slovenijo popeljali med svetovno elito

    Slovenski teniški igralki Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta se z zmagama nad Nizozemsko in Indijo prebili med štirinajst najboljših reprezentanc na svetu.
    15. 11. 2025 | 15:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško bo v Manchester Unitedu dobil posebnega in slovitega mentorja

    Manchester United naj bi se zanimal za izkušenega angleškega napadalca, ki letos igra fantastično. Pomagal naj bi mlademu Benjaminu Šešku.
    15. 11. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Od geografsko omejenega varnostnega problema do roba ustavne krize

    Zgodovina in literatura ponujata obilo tragičnih prikazov uporabe nedovoljenih dokazov.
    15. 11. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Je prihajajoči referendum sploh ustavno dopusten?

    Česar nasprotniki ZPPKŽ ne razumejo ali ne želijo razumeti, je beg pred razčlovečenjem.
    15. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško bo v Manchester Unitedu dobil posebnega in slovitega mentorja

    Manchester United naj bi se zanimal za izkušenega angleškega napadalca, ki letos igra fantastično. Pomagal naj bi mlademu Benjaminu Šešku.
    15. 11. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Od geografsko omejenega varnostnega problema do roba ustavne krize

    Zgodovina in literatura ponujata obilo tragičnih prikazov uporabe nedovoljenih dokazov.
    15. 11. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Je prihajajoči referendum sploh ustavno dopusten?

    Česar nasprotniki ZPPKŽ ne razumejo ali ne želijo razumeti, je beg pred razčlovečenjem.
    15. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več

