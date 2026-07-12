Marc Marquez je bil na progi v nasprotni smeri urinega kazalca razred zase

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec velike nagrade Nemčije v svetovnem prvenstvu razreda motoGP. Za 33-letnika je bila to že 13. zmaga na dirkališču Sachsenring, z novimi 25 točkami pa se je zelo približal vodilnim v skupnem seštevku.

Marquez je kot že nič kolikokrat v karieri dokazal, da mu steze, ki potekajo v nasprotni smeri urinega kazalca s številnimi levimi ovinki zelo ustrezajo.

Na Sachsenringu je bil nepremagan med letoma 2010 in 2021. V tem času je dobil 11 dirk, leta 2020 pa zaradi koronavirusa dirke tam ni bilo, obenem pa je Španec tisto leto utrpel hudo poškodbo roke in izpustil celotno sezono.

Kasneje je v Nemčiji slavil še lani, ko je bil prepričljivo najboljši in v njej osvojil naslov prvaka, z letošnjo zmago na Sachsenringu pa se je močno približal vodilnim v seštevku po zahtevni prvi polovici sezone s številnimi padci, odstopi in izpuščenimi dirkami.

Starejši od bratov Marquez je po startu zanesljivo ostal v vodstvu, nekaj časa pa mu je uspešno sledil predvsem mlajši brat Alex Marquez. Ritem starejšega pa je bil očitno prehud, saj je mlajši nato pred koncem desetega kroga zdrsnil in ostal brez uvrstitve.

Tudi Italijan Fabio Di Giannantonio, tretji v skupnem seštevku, je zapravil priložnost, da se približa vrhu razpredelnice SP, potem ko je v petem krogu ostal ob progi v pesku.

Marc Marquez je tako izgubljal tekmece enega za drugim, svojo prednost na čelu pa je vseskozi malce povečeval in nadziral dogajanje na dirkališču. Ciljno črto je prečkal pred Japoncem Aijem Oguro in rojakom Raulom Fernandezom.

Agresivno dirkanje Marcu Marquezu tekmeci niso bili kos. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Za Marca Marqueza je to že 76. zmaga v kraljevskem razredu, skupno pa 102. v karieri v vseh razredih svetovnega prvenstva. Z deseto zmago v razredu motoGP na enem prizorišču se je izenačil z legendarnim Giacomom Agostinijem, ki je tolikokrat slavil na VN Finske (Imatra).

V skupnem seštevku je na vrhu ostal Španec Jorge Martin, ki je po trdo prigaranem petem mestu zdaj pri 208 točkah, na drugo je skočil Ogura, ki je zdaj pri 194, tretji pa je že Marc Marquez s 190 točkami, potem ko je dobil tri od zadnjih štirih velikih nagrad.

Na četrto mesto je s 186 točkami padel Italijan Marco Bezzecchi, ki je moral po zlomu ključnice v sobotnih kvalifikacijah današnjo dirko izpustiti.

Po uspešni operaciji je njegovo moštvo zapisalo, da bi se dolgo vodilni v seštevku utegnil vrniti že na naslednji dirki v Silverstonu, ki bo po daljšem premoru na vrsti čez štiri tedne.