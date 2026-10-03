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Drugo

Marc Marquez je svojo nalogo opravil, prvak mu je še pomagal

Španski motociklist je zmagal na sprinterski dirki motoGP za veliko nagrado Japonske na dirkališču v Motegiju in se približal vodilnemu v svetovnem prvenstvu.
Marc Marquez se je veselil sprinterske zmage za veliko nagrado Japonske. FOTO: Tošifumi Kitamura/AFP
Galerija
Marc Marquez se je veselil sprinterske zmage za veliko nagrado Japonske. FOTO: Tošifumi Kitamura/AFP
Š. R., STA
3. 10. 2026 | 15:15
3. 10. 2026 | 15:15
3:09
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Španski motociklist Marc Marquez (Ducati) je zmagal na sprinterski dirki kraljevega razreda motoGP na veliki nagradi Japonske. S tem se je na dirkališču v Motegiju še bolj približal vodilnemu v svetovnem prvenstvu, rojaku Jorgeju Martinu (Aprilia), ki je bil tretji. Med njima je bil Brazilec Diogo Moreira (Honda).

Martin ima pred nedeljsko klasično tekmo v skupnem seštevku SP prednost sedmih točk pred Martinom. Ta je bil v cilju sicer drugi, a je bil kaznovan, ker je v zadnjem ovinku za nekaj centimetrov zapeljal s steze, ter premeščen z drugega na tretje mesto. Martin, ki je imel pred sprintersko tekmo 12 točk prednosti v SP, si je sicer pred tem v kvalifikacijah zagotovil najboljši startni položaj. Ob njem je v prvi startni vrsti stal njegov največji tekmec v boju za naslov Marc Marquez. Pedro Acosta (KTM) je dosegel tretji čas in tako dopolnil povsem špansko prvo startno vrsto.

Vodilni v svetovnem prvenstvu v razredu motoGP Jorge Martin je za nekaj centimetrov zapeljal s steze in si prislužil kazen. FOTO: Tošifumi Kitamura/AFP
Vodilni v svetovnem prvenstvu v razredu motoGP Jorge Martin je za nekaj centimetrov zapeljal s steze in si prislužil kazen. FOTO: Tošifumi Kitamura/AFP

Na dirki je nato Marc Marquez že v drugem zavoju prehitel Martina in ostal na čelu do konca. Kazen je prejel tudi Enea Bastianini, ki je končal na tretjem mestu, a je potem zdrsnil na četrto, ker je še bolj očitno kot Martin v zadnjem zavoju zapeljal izven meje dirkališča. Peti je bil domačin Ai Ogura. Za njim je bil šesti Italijan Marco Bezzecchi, ki je v točkovanju prvenstva ostal tretji. Španec Alex Marquez, peti v kvalifikacijah, je že po nekaj krogih napravil napako in se zaletel v zadnji del motocikla Acoste. Italijan Fabio Di Giannantonio je potem naletel v oba dirkača. Vsi trije so končali v pesku ob progi. Italijan Francesco Bagnaia pa je odstopil v zadnjem krogu, ker je imel povsem uničeno gumo. V ekipi so napravili napako, stavili so na srednje trdo zadnjo pnevmatiko, medtem ko so se vsi ostali okoli njega za to kratko dirko (12 krogov) odločili za mehko.

»Za sprintersko dirko smo po kvalifikacijah naredili nekaj manjših prilagoditev motocikla. Počutil sem se bolje in sem lahko dobro odpeljal dirko. Jutri bomo še boljši,« je po tekmi v prvi izjavi za organizatorje dejal Marc Marquez. Martin je bil pred njim v kvalifikacijah in je drugič zapored osvojil najboljši startni položaj. To mu je uspelo že v Avstriji pred dvema tednoma. Na tisti dirki je nato končal na drugem mestu za Acosto.

Martin je v kvalifikacijah postavil rekord kroga s časom 1:42,371. Branilec naslova Marquez je za njim zaostal za 0,110 sekunde, Acosta pa 0,122.

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motoGPMarc MarquezJorge MartinmotociklizemVN Japonske

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