    Drugi športi

    Marc Marquez kot stara lajna, neulovljiv je za tekmece

    Šestkratni svetovni prvak v kategoriji motoGP si je v kvalifikacijah zagotovil 74. najboljši položaj v karieri. Jutri klasična tekma.
    Marcu Marquezu v tej sezoni motoGP nihče ne seže do kolen. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    Marcu Marquezu v tej sezoni motoGP nihče ne seže do kolen. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    G. N., STA
    23. 8. 2025 | 14:25
    23. 8. 2025 | 14:26
    1:32
    Španec Marc Marquez (Ducati) je na dirki motociklistov za veliko nagrado Madžarske osvojil najboljši štartni položaj. Šestkratni svetovni prvak v kategoriji motoGP si je v kvalifikacijah zagotovil 74. najboljši položaj pred dirko v karieri in premagal Italijana Marca Bezzecchija (Aprilia) in Fabia Di Ginannantonia (Ducati-VR46).

    Marc Marquez, vodilni v svetovnem prvenstvu, je bil od junija nedotakljiv s šestimi zaporednimi dvojnimi zmagami v sprintu in veliki nagradi. Tokrat je znova premagal konkurenco na povsem novi stezi Balaton Park v bližini Blatnega jezera, ki je oddaljen približno 100 kilometrov od prestolnice Budimpešte.

    Italijana Enea Bastiannini (KTM-Tech3) in Franco Morbidelli (Ducati-VR46) sta zasedla četrto in peto mesto. Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), ki si je v petek po zapletenem dnevu le za tisočinko sekunde priigral mesto v drugih kvalifikacijah, je dosegel šesti najhitrejši čas in bo tudi startal iz druge vrste.

    Klasična tekma bo v nedeljo, danes ob 15. uri pa bo na programu sprint.

    Drugi športi
    Motociklizem

    Legendarni Italijan: Zdaj je preveč elektronike, Marc Marquez? On je ...

    Sloviti Giacomo Agostini v Spielbergu spregovoril tudi o španskem motociklističnem zvezdniku in dirkah v razredu motoGP.
    Miha Šimnovec 19. 8. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Drugi športi
    Motociklizem

    Marc Marquez blestel tudi v Avstriji in drvi k naslovu

    Marc Marquez je po sobotnem šprintu dobil tudi klasično dirko za VN Avstrije v Spielbergu in še povečal prednost v razredu MotoGP.
    Delo 17. 8. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Drugi športi
    MotoGP

    Na Štajerskem se začenja druga polovica prvenstva v razredu motoGP

    Brata Alex in Marc Marquez bosta napadala svojo prvo zmago v Avstriji, medtem ko Francesco Bagnaia lovi že četrto.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 11:36
    Preberite več
    Drugi športi
    Motogp

    Popolna prevlada španskih mojstrov hitrosti v Spielbergu

    Španski motociklist Marc Marquez je vnovič dokazal, zakaj velja za enega največjih mojstrov tega športa.
    16. 8. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Premium
    Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Slovenija
    Anton Harej

    Vse kaže, da bo kandidatov za predsednika NSi več

    Kandidaturo je že napovedal Jernej Vrtovec, sledi še Anton Harej.
    Barbara Eržen 22. 8. 2025 | 19:03
    Preberite več
    Premium
    Slovenija
    Diplomacija

    Iz Ljubljane in z Bleda prek Portoroža v New York

    Pred državnim vrhom najpomembnejša jesen v zunanji politiki. Slovenska diplomatska mreža se bo v tem in prihodnjem letu obsežno kadrovsko prenovila.
    Uroš Esih 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Marc MarquezmotoGPsvetovno prvenstvomotociklizemVN Madžarske

    Nogomet
    Buenos Aires

    Po krvavem derbiju: »Med gledalce metali kamenje, sedeže, urin in iztrebke«

    Po nasilju na tekmi v Buenos Airesu se vrstijo obtožbe in pozivi k sankcijam. Bilanca spopada je 19 poškodovanih in več kot 100 aretiranih.
    23. 8. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Slovenija
    Objava na omrežju X

    Zapis o Golobu, ki buri duhove, za policijo potencialno z elementi kaznivih dejanj

    Policija preučuje sporen zapis Aleša Štrancarja, direktorja ajdovskega Sartoriusa BIA Separations in družbenika Mediainvest, ki izdaja Domovino.
    23. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Drugi športi
    VN Madžarske

    Marc Marquez kot stara lajna, neulovljiv je za tekmece

    Šestkratni svetovni prvak v kategoriji motoGP si je v kvalifikacijah zagotovil 74. najboljši položaj v karieri. Jutri klasična tekma.
    23. 8. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Film & TV
    Filmski festival

    Srce Sarajeva filmu Veter govori mi in kvartetu igralk v Kuklinem filmu Fantasy

    Srce Sarajeva je letos utripalo tudi slovensko. Najboljši film je Veter govori mi, srce Sarajeva za najboljšo igro pa kvartet igralk v Kuklinem filmu Fantasy.
    Vesna Milek 23. 8. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Drugi športi
    VN Madžarske

    Marc Marquez kot stara lajna, neulovljiv je za tekmece

    Šestkratni svetovni prvak v kategoriji motoGP si je v kvalifikacijah zagotovil 74. najboljši položaj v karieri. Jutri klasična tekma.
    23. 8. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več

