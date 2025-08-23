Marc Marquez kot stara lajna, neulovljiv je za tekmece

Španec Marc Marquez (Ducati) je na dirki motociklistov za veliko nagrado Madžarske osvojil najboljši štartni položaj. Šestkratni svetovni prvak v kategoriji motoGP si je v kvalifikacijah zagotovil 74. najboljši položaj pred dirko v karieri in premagal Italijana Marca Bezzecchija (Aprilia) in Fabia Di Ginannantonia (Ducati-VR46).

Marc Marquez, vodilni v svetovnem prvenstvu, je bil od junija nedotakljiv s šestimi zaporednimi dvojnimi zmagami v sprintu in veliki nagradi. Tokrat je znova premagal konkurenco na povsem novi stezi Balaton Park v bližini Blatnega jezera, ki je oddaljen približno 100 kilometrov od prestolnice Budimpešte.

Italijana Enea Bastiannini (KTM-Tech3) in Franco Morbidelli (Ducati-VR46) sta zasedla četrto in peto mesto. Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), ki si je v petek po zapletenem dnevu le za tisočinko sekunde priigral mesto v drugih kvalifikacijah, je dosegel šesti najhitrejši čas in bo tudi startal iz druge vrste.

Klasična tekma bo v nedeljo, danes ob 15. uri pa bo na programu sprint.