Marc Marquez lov za Valentinom Rossijem začenja 19. julija

Valentino Rossi (levo) in Marc Marquez sta velika tekmeca na stezi in zunaj nje, kjer pa je Italijanova slava še nedotakljiva. FOTO: AFP

- Po več mesecih ugibanj, kaj bo s svetovnim prvenstvom v motociklizmu, ki ga je prizadela koronavirusna pandemija, so danes organizatorji sporočili, da bo prva dirka sezone v kraljevskem razredu motoGP VN Španije 19. julija v Jerezu. To špansko dirkališče bo gostilo dve dirki zaporedoma, saj bo VN Andaluzije 26. julija na istem prizorišču.Skupno bo imela sezona 2020 po danes objavljenem prenovljenem koledarju 13 dirk, prav vse pa bodo med julijem in novembrom na evropskih tleh, so sporočili organizatorji.Dodali so, da obstaja možnost, da bi izpeljali dodatne štiri dirke pozneje v letu tudi na drugih celinah. Odločitev o tem bo znana najpozneje do 31. julija, so še zapisali, in sporočili, da se bo sezona končala najpozneje 13. decembra in imela največ 17 dirk.Vsi datumi dirk in morebitno dovoljenje za prisotnost gledalcev so predmet sprotne ocene pandemije in tveganj ter dovoljenj pristojnih oblasti, so še zapisali na spletni strani motoGP.Branilec naslova najboljšega v razredu motoGP je Španec. Napadal bo peti zaporedni naslov in sedmega skupnega v najmočnejšem razredu, v katerem bo že svojo 21. zaporedno sezono dirkal tudi 41-letni, sicer sedemkratni svetovni prvak v motoGP