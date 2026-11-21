Španski dirkač Marc Marquez bo moral na osmi naslov v kraljevskem razredu počakati vsaj do nedeljske klasične dirke za veliko nagrado Portugalske. Na predzadnji postaji sezone svetovnega prvenstva je namreč 33-letnik v predzadnjem krogu s tretjega mesta zdrsnil s steze na dirki v Portimau.

Sprint je dobil Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), ki ob Špancu in ekipnem kolegu Jorgeju Martinu ohranja teoretične možnosti za naslov. Po padcu je Marquez ostal pri 431 točkah, Martin je zdaj pri 376, Bezzecchi pa pri 369. Do konca sezone je na voljo še 62 točk in za potrditev naslova Marquez potrebuje najmanj deveto mesto na nedeljski dirki.

Ta se bo začela ob 14. uri. Si je pa z današnjim točkovnim izkupičkom tovarniška ekipa Aprilie zagotovila naslov med ekipami. Po startu sprinta je bilo vse pripravljeno na slavje Bezzecchija, ki je bil precej hitrejši od tekmecev, na drugo mesto pa se je prebil Španec Raul Fernandez. Marc Marquez je večino dirke držal tretje mesto, imel lepo prednost pred zasledovalci, med katerimi mu je »hrbet kril« njegov brat Alex Marquez.

Ta je nato po odstopu brata napredoval na tretje mesto, Martin pa je ciljno črto prečkal kot peti in s tem osvojil pet točk za seštevek. Kljub temu ima Marc Marquez še tri priložnosti, da si zagotovi drugi zaporedni naslov prvaka z Ducatijem in osmega v karieri v kraljevskem razredu.