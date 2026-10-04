Marc Marquez na VN Japonske po sprinterski dirki najhitrejši še na glavni

Španski motociklist Marc Marquez je zmagovalec velike nagrade Japonske v Motegiju. Sedemkratni svetovni prvak je bil na 16. od 22 dirk letošnjega svetovnega prvenstva hitrejši od rojaka in vodilnega v seštevku Jorgeja Martina. S tem je Martinovo vodstvo v seštevku SP zmanjšal na vsega dve točki.

Marquez je prehitel Martina, sicer najhitrejšega v kvalifikacijah, sredi današnje dirke, vodstvo pa nato ohranil vse do konca dirke. S tem mu je uspel dvojček zmag v Motegiju, potem ko je v soboto slavil že v sprintu. Za člana ekipe Ducati Lenovo je to šesta zmaga na osrednji dirki v tej sezoni. S slavjem na Japonskem je napovedal izjemno borbo za naslov svetovnega prvaka z rojakom Martinom, sicer članom Aprilie Racing.

»To je odličen rezultat. Izjemno pomembno je bilo, da sem na Japonskem osvojil čim več točk in s tem zmanjšal zaostanek v seštevku. Startal za Jorgejem, ampak sem vedel, da ob pravem tempiranju lahko vozim hitro. Jorge je na koncu poskušal priti nazaj v vodstvo, a mi je uspelo še nekaj dodati,« je po zmagi za organizatorje dejal 33-letni Španec.

Tretji je bil Italijan, Martinov ekipni kolega, Marco Bezzecchi, ki v skupnem seštevku zdaj zaostaja 45 točk. Bezzecchi je moral za stopničke na koncu dirke odbiti napade rojaka Eneaja Bastianinija (Red Bull KTM Tech 3). Drugi s sobotnega sprinta Brazilec Diogo Moreira je padel in odstopil.