Marc Marquez neustavljiv tudi na madžarski premieri

Španec Marc Marquez nadaljuje svojo prevlado v letošnji sezoni razreda motoGP. Na premierni dirki za VN Madžarske na novem dirkališču Balaton park je slavil novo, že 13. sprintersko zmago in s tem še povečal naskok v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Stopničke sta dopolnila dirkača ekipe VR46 Ducati, Italijana Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli.

Starejši od bratov Marquez je svojo moč pokazal že v kvalifikacijah, ko si je na progi v bližini Blatnega jezera zagotovil najboljši startni položaj. Za njim sta se zvrstila Italijana Marco Bezzecchi (Aprilia) in Di Giannantonio.

Francoz Fabio Quartararo je v prvem zavoju dirke končal v pesku. V ozadju trčila Italijan Enea Bastianini in Francoz Johann Zarco. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Sam start je bil buren; v prvem zavoju je v pesku končal Francoz Fabio Quartararo, v ozadju pa sta trčila še Italijan Enea Bastianini in Francoz Johann Zarco.

Kaos na začetku pa ni zmedel vodilnega. Marc Marquez je že v prvem krogu pobegnil zasledovalcem in si ustvaril neulovljivo prednost. Najbližje sta mu uspela slediti Italijana na poltovarniških Ducatijih, medtem ko je Bezzecchi zdrsnil na sedmo mesto.

Precej slabše volje so bili v tovarniški ekipi Ducatija, kjer Francesco Bagnaia nikakor ni našel pravega ritma. Italijan je dirko začel s skromnega 15. mesta, kar je njegovo najslabše izhodišče po letu 2022, in se ni prebil višje od 13. mesta.

Le malenkost bolje je šlo Alexu Marquezu (Ducati Gresini), ki je sicer še vedno najbližji zasledovalec starejšega brata v prvenstvu. S 14. startnega mesta se je prebil na osmo in rešil nekaj točk, a se razlika med bratoma iz dirke v dirko povečuje.

Alex Marquez, drugi v skupnem seštevku, se je s 14. startnega mesta prebil na končno osmo mesto. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

»V prvem zavoju je bilo tesno, a sem si že v prvem krogu privozil prednost in lahko sem narekoval svoj ritem. Zadovoljen sem, veliko sem se naučil tudi glede pnevmatik, kar mi bo prav prišlo jutri,« je po dirki za organizatorje dejal zmagovalec.

S to zmago je Marc Marquez v skupnem seštevku zbral že 430 točk. Njegova prednost pred bratom Alexom znaša 152 točk, tretjeuvrščeni Bagnaia pa zaostaja že za 209 točk. Klasična dirka za VN Madžarske bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri.