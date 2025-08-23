  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Marc Marquez neustavljiv tudi na madžarski premieri

    Španec je z novo sprintersko zmago na novem dirkališču Balaton park še utrdil svojo prevlado v prvenstvu, medtem ko tekmeci ostajajo v njegovi senci.
    Španec Marc Marquez nadaljuje svojo prevlado v letošnji sezoni razreda motoGP. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    Galerija
    Španec Marc Marquez nadaljuje svojo prevlado v letošnji sezoni razreda motoGP. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    Š. R., STA
    23. 8. 2025 | 16:11
    23. 8. 2025 | 16:12
    A+A-

    Španec Marc Marquez nadaljuje svojo prevlado v letošnji sezoni razreda motoGP. Na premierni dirki za VN Madžarske na novem dirkališču Balaton park je slavil novo, že 13. sprintersko zmago in s tem še povečal naskok v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Stopničke sta dopolnila dirkača ekipe VR46 Ducati, Italijana Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli.

    Starejši od bratov Marquez je svojo moč pokazal že v kvalifikacijah, ko si je na progi v bližini Blatnega jezera zagotovil najboljši startni položaj. Za njim sta se zvrstila Italijana Marco Bezzecchi (Aprilia) in Di Giannantonio.

    Francoz Fabio Quartararo je v prvem zavoju dirke končal v pesku. V ozadju trčila Italijan Enea Bastianini in Francoz Johann Zarco.  FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    Francoz Fabio Quartararo je v prvem zavoju dirke končal v pesku. V ozadju trčila Italijan Enea Bastianini in Francoz Johann Zarco.  FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

    Sam start je bil buren; v prvem zavoju je v pesku končal Francoz Fabio Quartararo, v ozadju pa sta trčila še Italijan Enea Bastianini in Francoz Johann Zarco.

    Kaos na začetku pa ni zmedel vodilnega. Marc Marquez je že v prvem krogu pobegnil zasledovalcem in si ustvaril neulovljivo prednost. Najbližje sta mu uspela slediti Italijana na poltovarniških Ducatijih, medtem ko je Bezzecchi zdrsnil na sedmo mesto.

    Precej slabše volje so bili v tovarniški ekipi Ducatija, kjer Francesco Bagnaia nikakor ni našel pravega ritma. Italijan je dirko začel s skromnega 15. mesta, kar je njegovo najslabše izhodišče po letu 2022, in se ni prebil višje od 13. mesta.

    Le malenkost bolje je šlo Alexu Marquezu (Ducati Gresini), ki je sicer še vedno najbližji zasledovalec starejšega brata v prvenstvu. S 14. startnega mesta se je prebil na osmo in rešil nekaj točk, a se razlika med bratoma iz dirke v dirko povečuje.

    Alex Marquez, drugi v skupnem seštevku, se je s 14. startnega mesta prebil na končno osmo mesto. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    Alex Marquez, drugi v skupnem seštevku, se je s 14. startnega mesta prebil na končno osmo mesto. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

    »V prvem zavoju je bilo tesno, a sem si že v prvem krogu privozil prednost in lahko sem narekoval svoj ritem. Zadovoljen sem, veliko sem se naučil tudi glede pnevmatik, kar mi bo prav prišlo jutri,« je po dirki za organizatorje dejal zmagovalec.

    S to zmago je Marc Marquez v skupnem seštevku zbral že 430 točk. Njegova prednost pred bratom Alexom znaša 152 točk, tretjeuvrščeni Bagnaia pa zaostaja že za 209 točk. Klasična dirka za VN Madžarske bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri.

    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Anton Harej

    Vse kaže, da bo kandidatov za predsednika NSi več

    Kandidaturo je že napovedal Jernej Vrtovec, sledi še Anton Harej.
    Barbara Eržen 22. 8. 2025 | 19:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Iz Ljubljane in z Bleda prek Portoroža v New York

    Pred državnim vrhom najpomembnejša jesen v zunanji politiki. Slovenska diplomatska mreža se bo v tem in prihodnjem letu obsežno kadrovsko prenovila.
    Uroš Esih 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    motoGPMarc MarquezmotociklizemDucatiVN Madžarske

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Shawn Kemp

    Nekdanji zvezdnik lige NBA se je za las izognil zaporu

    Nekdanji zvezdnik lige NBA je bil obsojen na 30 dni hišnega pripora, a se kljub mili kazni sooča s tožbo.
    23. 8. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Domžale

    Po katastrofalnem začetku sezone so jih zapustili še domnevni investitorji

    Potem ko so sezono začeli s šestimi zaporednimi porazi, je domžalski prvoligaš doživel nov udarec. Nenaden umik vlagateljev je klub pahnil v negotovost.
    23. 8. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motogp

    Marc Marquez neustavljiv tudi na madžarski premieri

    Španec je z novo sprintersko zmago na novem dirkališču Balaton park še utrdil svojo prevlado v prvenstvu, medtem ko tekmeci ostajajo v njegovi senci.
    23. 8. 2025 | 16:11
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Buenos Aires

    Po krvavem derbiju: »Med gledalce metali kamenje, sedeže, urin in iztrebke«

    Po nasilju na tekmi v Buenos Airesu se vrstijo obtožbe in pozivi k sankcijam. Bilanca spopada je 19 poškodovanih in več kot 100 aretiranih.
    23. 8. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Objava na omrežju X

    Zapis o Golobu, ki buri duhove, za policijo potencialno z elementi kaznivih dejanj

    Policija preučuje sporen zapis Aleša Štrancarja, direktorja ajdovskega Sartoriusa BIA Separations in družbenika Mediainvest, ki izdaja Domovino.
    23. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motogp

    Marc Marquez neustavljiv tudi na madžarski premieri

    Španec je z novo sprintersko zmago na novem dirkališču Balaton park še utrdil svojo prevlado v prvenstvu, medtem ko tekmeci ostajajo v njegovi senci.
    23. 8. 2025 | 16:11
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Buenos Aires

    Po krvavem derbiju: »Med gledalce metali kamenje, sedeže, urin in iztrebke«

    Po nasilju na tekmi v Buenos Airesu se vrstijo obtožbe in pozivi k sankcijam. Bilanca spopada je 19 poškodovanih in več kot 100 aretiranih.
    23. 8. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Objava na omrežju X

    Zapis o Golobu, ki buri duhove, za policijo potencialno z elementi kaznivih dejanj

    Policija preučuje sporen zapis Aleša Štrancarja, direktorja ajdovskega Sartoriusa BIA Separations in družbenika Mediainvest, ki izdaja Domovino.
    23. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo