Marc Marquez ujel Valentina Rossija

Marc Marquez se je po letu 2019 spet vrnil na prestol motoGP. Svoj sedmi naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu je osvojil pet dirk pred koncem, potem ko je na VN Japonske v Motegiju zasedel drugo mesto. Premagal ga je le njegov sotekmovalec pri Ducatiju Francesco Bagnaia, ki se je veselil druge zmage v sezoni.

Marcu Marquezu je že drugo mesto zagotavljalo naslov, ne glede na to, na katero mesto se bo uvrstil njegov najbližji zasledovalec v skupnem seštevku, brat Alex Marquez. Ta je v Motegiju zasedel šesto mesto.

Marquez se je s sedmimi naslovi med elito izenačil z italijansko motociklistično legendo Valentinom Rossijem. Skupaj ima devet naslovov ob slavjih v obeh nižjih razredih (2010, 2012).

Španec Joan Mir na hondi je na Japonskem končal na tretjem mestu, sledil mu je Italijan Marco Bezzecchi na aprilii.

Šest let po zadnjem zmagoslavju se je Marquez znova okronal za svetovnega prvaka v kraljevskem motociklističnem razredu.

»Nemogoče je govoriti,« je s solzami v očeh v prvi izjavi za organizatorja dejal 32-letni prvak. »Boril sem se, boril in se spet boril, in nato sem spet zmagal. Zdaj sem pomirjen sam s seboj.«

»Samo uživati želim v trenutku. Res je, da je bilo težko, izjemno težko. Zdaj sem navdušen nad sabo, kako je to postalo del mene,« je bil vzhičen v prvih izjavah.

Dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia je bil zmagovalec zadsnje dirke za SP za veliko nagrado Japonske. FOTO: Tošifumi Kitamura/AFP

Ko je leta 2020 prestal več operacij desne nadlakti, je bila celo ogrožena njegova kariera. Zaradi poškodbe in okrevanja po poškodbi je v tem času izpustil 30 dirkaških vikendov. A zdaj ga zaradi 201 točke prednosti ne more več nihče izpodriniti s prvega mesta v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva.

Do konca sezone je še pet dirk. V tej sezoni je bil daleč najbolj dominantni motociklist, zmagal je na 11. dirkah za veliko nagrado in skupno 15-krat končal na stopničkah.

Po prečkanju ciljne črte je Marquez dvignil obe roki, nato pa je zajokal in kričal, ko je dojel, kaj mu je uspelo.

Marquez je na Japonskem svetovni naslov osvojil že četrtič v karieri po letih 2014, 2016 in 2018.

Marquezov kolega pri Ducatiju, Bagnaia, je dosegel šele svojo drugo zmago na letošnjih dirkah. Italijan je zmagal tudi v sobotnem sprintu.

»Nočem Marcu odvzeti pozornosti, danes si jo zasluži on,« je dejal Bagnaia.

Lanski svetovni prvak Španec Jorge Martin (Aprilia) ni nastopil, potem ko si je v sobotnem sprintu zlomil ključnico v trčenju s sotekmovalcem Bezzecchijem.