  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Marc Marquez v lovu za rekordoma italijanske legende

Španski motociklistični as bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko (15) in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva v Sachsenringu.
Marc Marquez že jutri lahko ujame legendarnega Italijana Giacoma Agostinija. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
Galerija
Marc Marquez že jutri lahko ujame legendarnega Italijana Giacoma Agostinija. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
Š. R., STA
11. 7. 2026 | 13:05
1:33
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Španski zvezdnik Marc Marquez bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko (15.00) in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nemčije v Sachsenringu. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevskem razredu motoGP.

Svetovni prvak bo na nemškem dirkališču v elitnem razredu že devetič startal z najboljšega položaja in tako postal prvi dirkač v zgodovini, ki mu je to uspelo.

Katalonski dirkač, ki ga imenujejo »kralj Ringa« v povezavi s stezo Sachsenring, bo v nedeljo lovil svojo 13. zmago na tem nemškem prizorišču – in deseto v razredu motoGP.

S tem bi izenačil dva rekorda italijanske legende Giacoma Agostinija: po številu zmag na posamezni dirki (13) in številu zmag na istem dirkališču v elitnem razredu (10).

V prvi vrsti mu bosta družbo delala še dva dirkača Ducatija, brat Alex Marquez (Gresini) in Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46).

V SP vodi Španec Jorge Martin (193 točk) pred Italijanom Marcom Bezzecchijem (186), ki je kvalifikacije končala na devetem oziroma osmem mestu.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
MotoGP

Marquez z Ducatijem do leta 2028

Španski motociklistični as Marc Marquez bo ostal pri ekipi Ducati še vsaj do konca sezone 2028. Z ekipo sodeluje od leta 2024.
23. 6. 2026 | 11:06
Preberite več
Šport  |  Drugo
MotoGP

Po Bezzechijevi klofuti je bil najbolj vesel Marc Marquez

Na veliki nagradi motociklistov v Brnu je bil najboljši Španec Marc Marquez, medtem ko Marco Bezzecchi ni smel nastopiti.
21. 6. 2026 | 15:17
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motociklizem

Japonec navdušen: Fantastično, nimam veliko povedati

Na dirki v razredu motogp je Japonec presenetil favorite. Italijana Marca Bezzecchija po hudem padcu odpeljali v bolnišnico.
28. 6. 2026 | 16:14
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Ambienti

Ko nekdanji minister kupi star zadružni dom

Nekdanji minister Janez Kopač je nekdanjo vaško središčno stavbo obnovil kot hotel, a je ohranil njeno prvotno poslanstvo in jo namenil tudi domačinom.
Saša Bojc 11. 7. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Blagovne znamke

Vnela se je bitka za Aperol Spritz

Nekateri bari in restavracije strežejo oranžno obarvane pijače, pogosto iz pipe, ki niso nujno pripravljene z Aperolom, Camparijeve paradne znamke.
Peter Zalokar 10. 7. 2026 | 15:47
Preberite več
Novice  |  Svet
Aretacija

Umor vnete zagovornice brexita pretresa Veliko Britanijo

Policija nima indicev, da bi bil umor nekdanje ministrice in članice stranke Reform UK povezan s terorizmom ali imel politično ozadje. Aretiran 26-letnik.
10. 7. 2026 | 21:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Strelno orožje

Poslanci o orožju molčijo, tudi če so lovci

Nasprotniki orožja med slovenskimi poslankami in poslanci so jasni in glasni.
Tomica Šuljić 10. 7. 2026 | 15:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kriptosredstva

Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

motoGPMarc MarquezSachsenringsvetovno prvenstvoVN Nemčije

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
VN Nemčije v moto GP

Marc Marquez v lovu za rekordoma italijanske legende

Španski motociklistični as bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko (15) in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva v Sachsenringu.
11. 7. 2026 | 13:05
Preberite več
Novice  |  Svet
Vreme

Na Kitajskem pred tajfunom evakuirali skoraj milijon ljudi

Bavi naj bi Kitajsko dosegel v nedeljo zjutraj, na Tajvanu je brez elektrike ostalo skoraj 70.000 gospodinjstev, odpovedani so številni leti in trajekti.
11. 7. 2026 | 11:56
Preberite več
Šport  |  Košarka
Ni pozabil kritike

Govoril je o ljubezni v moštvu, potem pa prejel udarec

Bam Adebayo, center košarkarske ekipe NBA Miami Heat, je med sporom v Las Vegasu v okviru poletne lige udaril nekdanjega soigralca Tylerja Herra.
11. 7. 2026 | 11:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nemčija

Policija po več kot 11 urah rešila talko iz supermarketa

Po navedbah policije je moški blagajničarko zajel v petek nekaj po 22. uri v berlinskem supermarketu. Specialci so ga onesposobili z električnim paralizatorjem.
11. 7. 2026 | 11:38
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Rusija spet udarila po Kijevu in črnomorskih pristaniščih

Moskva trdi, da je ciljala vojaško-industrijske objekte, iz Kijeva poročajo o gorečih blokih in ranjenih civilistih.
11. 7. 2026 | 11:24
Preberite več
Šport  |  Košarka
Ni pozabil kritike

Govoril je o ljubezni v moštvu, potem pa prejel udarec

Bam Adebayo, center košarkarske ekipe NBA Miami Heat, je med sporom v Las Vegasu v okviru poletne lige udaril nekdanjega soigralca Tylerja Herra.
11. 7. 2026 | 11:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nemčija

Policija po več kot 11 urah rešila talko iz supermarketa

Po navedbah policije je moški blagajničarko zajel v petek nekaj po 22. uri v berlinskem supermarketu. Specialci so ga onesposobili z električnim paralizatorjem.
11. 7. 2026 | 11:38
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Rusija spet udarila po Kijevu in črnomorskih pristaniščih

Moskva trdi, da je ciljala vojaško-industrijske objekte, iz Kijeva poročajo o gorečih blokih in ranjenih civilistih.
11. 7. 2026 | 11:24
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
9. 7. 2026 | 14:18
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo