Marc Marquez vsaj še dva meseca brez dirk

Spielberg – Potem ko se je šestkratni svetovni prvak razreda motogp Marc Marquez po poškodbi v začetku letošnje sezone (pre)hitro poskusil vrniti na svojo hondo in se je njegova poškodba poslabšala, so se v njegovi ekipi odločili, da ne bodo še enkrat tvegali. Danes so sporočili, da bo Španec brez dirk vsaj še dva, če ne celo tri mesece.



Pri Hondi so po posvetu z zdravniškimi ekipami in po analizi Marquezove zlomljene nadlahtnice presodili, da ni smiselno hiteti. Cilj spremembe načrta je, da bi se po okrevanju vrnil popolnoma pripravljen. Datuma vrnitve niso določili, so pa dodali, da bodo javnost sproti seznanjali s potekom zdravljenja.

Ko bo okreval, bodo določili nove cilje

»Na začetku je bilo veliko ugibanja o Marcovi poškodbi in o tem, kako hitro se bo vrnil. Po drugi operaciji pa smo ocenili, da je edino merilo to, da se bo vrnil popolnoma zdrav. Ne bomo ga silili, ko pa bo spet sposoben voziti, kot zna, bomo skupaj določili nove cilje,« je ob tem dejal vodja moštva Alberto Puig.



Marquez je grdo padel na prvi dirki sezone 19. julija v Jerezu, potem pa najprej prestal prvo operacijo, po kateri se je skušal vrniti že na naslednji dirki, a je zaradi bolečin na treningih moral odnehati. Pozneje pa je moral še enkrat na operacijsko mizo.