Maribor na pragu naslova, Laura Unuk odlična v Srbiji

Po drugem delu državne članske lige minuli konec tedna v Škofji Loki sta za nami dve tretjini najmočnejšega klubskega tekmovanja pri nas. Scenarij, ki se je napovedoval že po derbiju večnih tekmecev iz Ljubljane in Maribora v uvodnem krogu prvenstva, se na videz neizogibno uresničuje. Zmaga v neposrednem obračunu je Mariborčanom odprla pot do nove lovorike, obe ekipi pa v nadaljevanju kažeta suverene predstave proti ostalim konkurentom, tako da se zaključni trije krogi v boju za vrh zdijo zgolj še formalnost.

Mariborčani so zelo zanesljivo slavili v dosedanjih šestih dvobojih in potrdili vlogo velikih favoritov letošnje lige. V ekipi s štirimi državnimi reprezentanti še posebej blesti Anton Demčenko, ki je v šestih partijah, od katerih je večino odigral na prvi šahovnici, oddal le pol točke. Po solidnem nastopu na velikem turnirju FIDE po švicarskem sistemu v Samarkandu je več kot očitno dobro uigran in v odlični formi, z novimi ratinškimi točkami pa se tudi vrača v najboljšo stoterico na svetu, kar je zelo dobra novica za našo reprezentanco pred bližajočim se evropskim ekipnim prvenstvom.

Zgolj en remi več je v dosedanjih šestih partijah oddal ukrajinski igralec v mariborskih vrstah Vladimir Vetoško, edina posamična poraza pa sta presenetljivo doživela mlada reprezentanta Matic Lavrenčič in Jan Šubelj. Slednji je po zelo dobrem začetku v nedeljskem obračunu dveh mariborskih klubov proti izkušenemu velemojstrskemu kolegu Marku Tratarju z belimi figurami zelo odločno krenil v napad na izpostavljenega kralja nasprotnika, ta pa ni obrodil sadov in mu je na koncu pustil samo prevelike materialne izgube.

Anton Demčenko je v odlični formi. FOTO: ŠZS

Ljubljančani po porazu z večnimi tekmeci nadaljujejo s precej pomlajeno zasedbo, s katero so vseeno dokaj prepričljivo zmagali v preostalih dvobojih in zaenkrat zanesljivo držijo drugo mesto. Kranjčani so prijetno presenetili, saj so s štirimi zmagami trenutno na tretjem mestu in so si letos prihranili dramatične trenutke v boju za obstanek. Tem se bodo v zadnjih treh krogih težko izognile ekipe Pomgrada iz Murske Sobote, Iga, mariborskega Branika in Žalca, medtem ko se mora Trebnje po šestih poraz bržčas že sprijazniti z izpadom.

Zaključni obračuni bodo po daljšem premoru na sporedu sredi novembra, v ospredje pa prihajajo mednarodna ekipna tekmovanja. Naši reprezentanci namreč v soboto odpotujeta na člansko evropsko ekipno prvenstvo v gruzijskem Batumiju, kjer bodo v nedeljo že na sporedu prvi dvoboji.

Ambicije fantov so po lanskem olimpijskem uspehu razumljivo visoke, medtem ko bodo dekleta predvsem poskušala popraviti slab vtis iz Budimpešte. V tej luči je zelo spodbuden izjemen nastop naše najboljše igralke Laure Unuk, ki bo prvenstvo na prvi šahovnici začela z odlično popotnico z nedavno končane srbske lige, na kateri je prikazala eno svojih najboljših predstav v zadnjem obdobju ter dosegla osem točk in pol iz enajstih partij za izkazan zmogljivostni rating 2522 točk.