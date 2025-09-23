Mariborčani so si z zmago nad Ljubljančani utrli pot do naslova

V nadaljevanju preberite:

V Radencih se je začela najmočnejša slovenska šahovska liga, ki je že po treh odigranih kolih dobila svojega prvega velikega favorita. Aktualni ekipni državni prvak ŽŠK Maribor Poligram je s popolnim izkupičkom na vrhu lestvice, odločilni pečat pa je pustil prav v uvodnem dvoboju proti ljubljanskemu Tajfunu. Štajerci so svoje najresnejše tekmece letos premagali povsem prepričljivo – v obračunu, ki že vse od leta 2017 odloča o končnem prvem mestu lige.

Slovenski šahovski »el clasico« med Mariborom in Ljubljano je bil dolgo pričakovan, saj sta ekipi že pred začetkom veljali za glavna kandidata za naslov državnega prvaka ...