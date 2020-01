Mariborčankam po letu premora spet slovenski odbojkarski pokal

Odbojkarice Nove KBM Branika so po letu premora spet slovenske pokalne prvakinje. V finalu zaključnega turnirja v Kamniku so po izenačenem boju in pravi drami s 3:2 (21, -19, 24, -17, 15) premagale lanske zmagovalke, igralke Calcita Volleyja. Za Mariborčanke je to že 18. pokalna lovorika, Kamničanke ostajajo pri teh.



Finale je bil izredno zanimiv, poln preobratov. Po vodstvu z 2:1 se je Mariborčankam na začetku četrtega niza poškodovala odlična sprejemalka Lorena Lorber Fijok. To je postilo posledice, četrti niz so gladko izgubile, toda v petem le strnile svoje vrste, v najpomembnejših točkah ohranile mirnost in se na koncu veselile težko prigarane zmage.



Pri zmagovalkah je bila z 22 točkami najučinkovitejša Anita Sobočan, pet več jih je pri tekmicah dosegla Olivera Kostić Brulec.