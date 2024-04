Mariborčanke bodo morale še počakati, Kamničanke so še petič zapored najboljše

Odbojkarice Calcita Volleyja ostajajo najboljša slovenska ekipa. Na četrti tekmi finalne serije državnega prvenstva so v Mariboru s 3:2 (17, -21, -26, 12, 9) premagale Novo KBM Branik in s skupnim izidom 3:1 v zmagah postale državne prvakinje. To je njihov osmi naslov prvakinj, peti zapovrstjo in druga lovorika v sezoni.

Pred tem so postale tudi zmagovalke srednjeevropske lige. Mariborčanke, 16-kratne prvakinje, se bodo morale letos zadovoljiti z dvema finaloma in osvojenim slovenskim pokalom.

Četrta finalna tekma se ni dosti razlikovala od prvih treh. Preobratov, takšnih in drugačnih, spet ni manjkalo, Mariborčanke so spet vodile z 2:1, a tako kot na prvih dveh tekmah prednosti niso spremenile v zmago, kot so to storile na tretji tekmi v Kamniku. V zadnjih dveh nizih so povsem odpovedale.

Iza Mlakar je bila spet najučinkovitejša igralka tekme, dosegla je 27 točk, pri zmagovalkah pa sta si največ dela v napadu porazdelili Andjelka Radišković in Maša Pucelj, prva je prispevala 20, druga pa 19 točk.