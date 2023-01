Mariborčanke brez možnosti proti Italijankam

V Mariboru so morale odbojkarice Nove KBM Branika priznati premoč Bustu Arsiziu, favorizirani italijanski ekipi, ki je zmagala s 3:0 (-21, -17, -19). Varovanke Bruna Najdiča so že pred tekmo vedele, da proti bogati italijanski ekipi nimajo pravih možnosti, kljub temu pa so tekmo začele pogumno in bile večji del prvega niza v prednosti. Po točki Monike Potokar so prišle do vodstva z 11:8, nato še nekajkrat vodile za tri točke, zadnjič pa so bile v prednosti pri izidu 18:17. A v končnici so bile bolj zbrane gostje, ki so prišle do vodstva 24:20, nato pa izkoristile drugo zaključno žogo.

Nova KBM Branik : Busto Arsizio Volley 0:3 (-21, -17, -19) Dvorana Lukna, gledalcev 300, sodnika: Kralovič (Slovaška), Ulhan (Turčija). Nova KBM Branik: Mlakar 11 (1 blok), Milošič 3 (1 blok), Pogačar 2 (1 blok), Štampar 4 (3 ase), Klajžar, Lekše, Senekovič 1, Cikač, Farkaš, Ramić, Potokar 9 (1 as), Lorber Fijok 11 (1 as, 2 bloka), Krajnc. Busto Arsizio: Battista 2, Degradi 15 (1 as), Lloyd 3, Monza 2 (1 blok), Montibeller 9 (1 blok), Stigrot 12 (2 asa, 2 bloka), Colombo 3 (1 as), Olivotto 7 (3 bloke), Zannoni, Omoruyi, Zakchaioub, Bressan.

Alce Degradi je bila najzaslužnejša, da je Italijankam uspel odličen začetek drugega dela, v katerem so povedle z 9:2 in ga na koncu tudi zanesljivo dobile. Nekaj upanja je domačim navijačem dal še začetek tretjega niza, ko pa je bilo potrebno, so Italijanke nanizale nekaj točk in brez težav dobile tudi tretji niz. Gostje so bile boljše v vseh elementih, najbolj pa v igri v napadu, s 15 točkami je bila najučinkovitejša v italijanski vrsti Degradi. Pri Novi KBM sta Iza Mlakar in Lorena Lorber Fijok dosegli 11 točk, Ronja Štampar se je izkazala s tremi asi.

Povratna tekma bo naslednjo sredo v Bustu Arsiziu.