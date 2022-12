Mariborčanke se s Finske vračajo z zmago

Odbojkarice Nove KBM Branika so odlično začele evropsko sezono v pokalu Cev. Na prvi tekmi 1/16 finala so v finskem Kuusamu premagale domači Pölkky. Varovanke Bruna Najdiča so imele na poti na skrajni sever Evrope nekaj težav, kar pa se jim v igri ni poznalo. Z izjemo začetka prvih dveh nizov so imele reči pod nadzorom, v teh dveh nizih zbrano odigrale v končnico, še najlažje pa so do zmage prišle v tretjem nizu, v katerem so po odličnem začetku sicer zašle v manjšo krizo, a se hitro pobrale in ga gladko dobile.

Pölkky Kuusamo : Nova KBM Branik 0:3 (-–22, –22, –19) Dvorana Kuusamon, gledalcev 480, sodnika: Cormie (Škotska), Edholm (Švedska). Kuusamo: Jäppinen, Kylmäaho 4 (1 as), Koramo, Runnels 12 (2 asa), Vainikka 3 (1 as), McKenzie, Yli-Sissala 3 (1 as, 1 blok), Häkkinen, Rocha Marques de Azevedo 11 (1 blok), Rasinperä 4 (1 as, 1 blok), Kallinen 1, Debell 10 (2 bloka). Nova KBM Branik: Mlakar 17 (2 asa), Milošič, Pogačar 6 (3 bloke), Štampar 8 (3 ase, 1 blok), Klajžar, Lekše, Senekovič 5 (1 as, 1 blok), Cikač, Farkaš, Ramić, Potokar 8, Lorber Fijok 13 (3 ase, 1 blok), Krajnc.

Prva dva niza sta si bila precej podobna. V obeh so imele pobudo domače odbojkarice, a le do približno polovice nizov. V prvem nizu se je tehtnica prevesila na stran gostij po izidu 15:15, čeprav so že vodile za štiri pa je vendarle odločala končnica. Po izidu 21:22 je v njej v mariborski vrsti odgovornost prevela Lorena Lorber Fijok, dosegla dve točki, z drugo je niz tudi končala.

Na začetku drugega niza so domače ušle za tri točke, Mariborčanke pa so prvič povedle pri izidu 14:13, vodile tudi s 17:14, a v končnico sta ekipi vstopili praktično poravnani. V zaključku so bile Štajerke spet bolj zbrane, Iza Mlakar je odlično servirala, dve točki, od tega eno z blokom in eno celo z napadalnim udarcem, je prispevala organizatorka igre Eva Pogačar. Niz pa je spet končala Lorber Fijok.

V tretjem nizu so Slovenke hitro povedla za sedem točk, domače so se jim še približale na dve, več pa jim gostje niso dopustile, hitro se se spet odlepile in tekmo mirno pripeljale do konca. Povratnica Mlakar je bila s 17 točkami najučinkovitejša v mariborski vrsti in na tekmi, Lorena Lorber Fijok jih je dodala 13.

Povratna tekma bo naslednjo sredo v Mariboru.