Mariborski šampionki zlato in srebro na svetovnem prvenstvu

Na članskem svetovnem prvenstvu v kikboksu združenja WAKO, ki se je minuli konec tedna izteklo v Abu Dabiju, so vidne vloge igrali tudi slovenski borci. V konkurenci skoraj 2000 tekmovalcev iz 83 držav so osvojili kar deset kolajn, od teh si je dve izbojevala Tyra Barada.

Mariborska šampionka je naslovu svetovne prvakinje v lahkem kontaktu dodala še srebrno odličje v borbah na točke (pointfighting). Na drugo stopnico zmagovalnega odra ste se ob Tyri povzpela tudi Tina Baloh in Žiga Zagoranski.

Tyra Barada je na slovesnem odprtju ponosno vihtela slovensko zastavo. FOTO: Adelisa Ljutić

Tyra Barada si je priborila naslov svetovne prvakinje v lahkem kontaktu. FOTO: Adelisa Ljutić

Z bronastimi kolajnami so se ovenčali Staša Lipnik, Tina Sušec, Larisa Žagar Slemenšek, Luka Ješe, Dean Vukančič in Blaž Potočnik. Slovenska ženska zasedba (v postavi Tyra Barada, Tina Baloh, Larisa Žagar Slemenšek in Staša Lipnik) je nastopila tudi v ekipnih bojih, v katerih je po zmagi nad Norveško izgubila z Nemčijo in s tem tudi odličje.

Slovenski kikboksarji so na svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju osvojili deset kolajn. FOTO: Adelisa Ljutić

Vladimir Sitar, predsednik Kickboxing zveze Slovenije (KBZS), je bil po koncu svetovnega prvenstva izjemno ponosen na slovensko reprezentanco. Kot je poudaril, doseženi rezultati odražajo kakovostno delo, predanost športnikov in rast slovenskega kikboksa na mednarodni ravni. Ob njem je nad vodenjem naše izbrane vrste bedel tudi njegov pomočnik in selektor Bojan Korošec, trenerski štab pa so sestavljali še Sanel Ljutič, Andrej Sande, Uroš Bernard in Peter Landeker.

Tina Baloh (desno) se je izkazala z osvojitvijo srebrne kolajne. FOTO: Adelisa Ljutić