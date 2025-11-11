Nekdaj najhitrejša ženska, zdaj komaj stoji (VIDEO)

Nekdanja ameriška šprinterka Marion Jones, ki so jo po olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000 zaradi dopinga diskvalificirali, je objavila videoposnetek, na katerem se z muko spušča po stopnicah. Petdesetletnica trpi za redko avtoimunsko boleznijo.

Doping Marion Jones načrten in razvejan

Jonesova (50) je na instagramu delila videoposnetek, na katerem se s težavo spušča po stopnicah svojega doma. Trojna olimpijska prvakinja v Sydneyju leta 2000 je leta 2007 priznala uporabo prepovedanih sredstev, zaradi česar so ji odvzeli pet kolajn (tri zlate in dve bronasti) ter izrekli zaporno kazen zaradi krive izpovedbe.

V objavi na družbenih omrežjih je zapisala: »Pogosto me vprašajo: 'Ste Marion Jones, nekoč najhitrejša ženska na svetu?' Nikoli pa: 'Kako so vaša kolena?' Moja kolena visijo na nitki, ljudje. A še vedno stojim.«

Nekdanja atletinja že več let trpi za redko avtoimunsko boleznijo neuromyelitis optica, ki jo je leta 2020 delno ohromila. Po dolgi rehabilitaciji je znova lahko hodila in celo tekla. Oktobra 2024 je povedala, da prejema infuzije na dva tedna, da bi stabilizirala svoje stanje in okrepila imunski sistem.

Pet kolajn z olimpijskih iger v Sydneyju so nekdanji atletinji odvzeli, sedaj pa ji tudi v košarki ne gre najbolje Foto

Jonesova, mati treh otrok, ki je zdaj v zvezi s partnerico Adele, ima veljavne tri zlate kolajne s svetovnih prvenstev 1997 in 1999.