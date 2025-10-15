Zveza poziva Celjane, naj iz telovadnice umaknejo Fabjana

Izvršni odbor Judo zveze Slovenije je naslovil nov poziv v celjski klub Sankaku, da naj se trener Marjan Fabjan do končanja postopkov proti njemu umakne z dela v telovadnici, je potrdil generalni sekretar zveze Aljaž Sedej.

Proti trenerju Fabjanu poteka preiskava zaradi domnevnih več primerov fizičnega in psihičnega nasilja ter spolne zlorabe nad tekmovalk.

Pri Judo zvezi Slovenije so izpostavili, da trenerja do konca preiskav in morebitnega sodnega postopka ne bodo uvrščali v reprezentančne selekcije. V skladu z mnenjem etične komisije Olimpijskega komiteja Slovenije pa so klub Sankaku zaprosili, naj trener začasno prekine delo s tekmovalci.

Kot je še dejal Sedej, si na zvezi želijo, da se postopki na policiji, v primeru nadaljevanja pa tudi na tožilstvu in sodišču, čim prej končajo, saj zadeva močno vpliva na judo v Sloveniji in vse vpletene.