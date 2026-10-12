Mark Kastelic za konec navdušil, zdaj bo dirkal z Verstappnom

Slovenski avtomobilistični dirkač Mark Kastelic je na nemškem dirkališču Hockenheimring uspešno sklenil svojo prvo sezono v prvenstvu ADAC GT Masters. Devetnajstletnik iz Ivančne Gorice je na sobotni dirki osvojil peto mesto, v nedeljo pa se je skupaj z moštvenim kolegom Pavlom Lefterovom povzpel na tretjo stopničko zmagovalnega odra.

Kastelic je že v sobotnih kvalifikacijah v zahtevnih deževnih razmerah pokazal dobro pripravljenost. Z dirkalnikom Porsche 911 GT3 R moštva je dosegel drugi čas, čeprav ga je v zaključku hitrega kroga oviral počasnejši tekmec. Po nekoliko previdnejšem štartu je zdrsnil na peto mesto, nato pa napredoval za eno mesto. Lefterov je po menjavi dirkačev nadaljeval z 11. mesta in se do cilja prebil na peto.

Še uspešnejša je bila nedelja. Lefterov je dirko začel s sedmega štartnega mesta in do menjave pridobil tri mesta. Po postanku je Kastelic na stezo zapeljal kot tretji in v zaključku vztrajno zmanjševal zaostanek za drugouvrščenim Timom Zimmermannom v BMW-ju. Za napad na drugo mesto mu je zmanjkalo časa.

»Sezono zaključujemo tako, kot smo jo začeli. Na stopničkah. Domov odhajam zadovoljen, ampak tudi z nekoliko grenkim priokusom. Drugo mesto je bilo na dosegu roke, a je bilo dirke nekoliko prehitro konec,« je po nastopu povedal Kastelic. Dodal je, da so v moštvu upali na dež, saj je bil njihov Porsche na mokri stezi konkurenčnejši kot na suhi.

Nedeljsko dirko sta dobila Švicar Felix Hirsiger in njegov moštveni kolega Finn Zulauf z Lamborghinijem, postala sta tudi prvaka.

Sledi pot na Portugalsko

Za Kastelica, slovenskega avtomobilista leta 2025, pa dirkaške sezone še ni konec. Že prihodnji konec tedna bo nastopil na dirki prvenstva GT World Challenge v portugalskem Portimãu. Po dobrih predstavah v letošnji sezoni je namreč prejel povabilo moštva Walkenhorst Aston Martin, za katero bo na triurni vzdržljivostni preizkušnji vozil dirkalnik Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo.

Na Portugalskem ga tako čaka nova priložnost za dokazovanje v mednarodni konkurenci, v kateri nastopajo tudi nekatera največja imena avtomobilističnega športa. Po navedbah njegove ekipe sta med napovedanimi udeleženci tudi devetkratni svetovni motociklistični prvak Valentino Rossi in štirikratni svetovni prvak formule 1 Max Verstappen.

»Zadovoljen sem in ta rezultat je vredno proslaviti, potem pa čez dva dni že potujem v Portimão. Tega se res močno veselim,« je še dejal Kastelic.