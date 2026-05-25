Mark Kastelic na Nizozemskem za las zgrešil stopničke

Slovenski avtomobilistični dirkač Mark Kastelic, ki letos nastopa na nemškem prvenstvu DTM v razredu GT Masters, je zaključil drugi letošnji dirkaški vikend. Z moštvom Razoon-more than racing se je Kastelic ta vikend mudil na znamenitem dirkališču Zandvoort na Nizozemskem, kjer sicer nastopajo tudi dirkači v prvenstvu Formule 1. Kastelic je ob pomoči sodirkača Pavla Lefterova v svojem Porsche 911 GT3R eno dirko odpeljal v soboto in eno v nedeljo. V soboto sta zasedla 7., v nedeljo pa 4. mesto.

Zandvoort velja za težko stezo. Prehitevanja na dirkališču so zaradi konfiguracije dirkaške steze močno otežena, zato je še toliko bolj pomembno, da dirkač dobro oddela svoj del kvalifikacij in da v dirko tudi dobro štarta.

Avstrijsko moštvo Razoon-more than racing je tudi v Zandvoort prišlo z dvema dirkalnikoma in štirimi dirkači za vztrajnostno dirko v razredu GT Masters. V enem avtomobilu sta sedela izkušena avstrijska dirkača Colin Bonighausen in Leo Pichler, v drugem pa bolgar Pavel Lefterov in 18 letni Mark Kastelic iz Ivančne gorice.

Markov letošnji dirkalnik je Porsche 911 GT3R. FOTO: Razoon-more Than Racing

Dirkaški vikend na Nizozemskem je sicer zaznamovalo lepo, sončno vreme in skoraj poletna klima tik ob morju, je pa zato veter s plaže pogosto prinašal nekaj mivke v zraku. Steza je bila precej spolzka, a so jo med dirkami v ostalih razredih dirkači sčistili in nanesli nekaj sveže gume na dirkaški asfalt.

Sobotne kvalifikacije v Zandvoortu je odpeljal Mark Kastelic, nedeljske pa Pavel Lefterov, in dirkača sta tako začela enkrat z enajstega in enkrat s četrtega štartnega mesta.

V sobotni dirki je Mark Kastelic že v uvodnem krogu uspel nadoknaditi dve mesti, nekaj pa je pridobil še Lefterov, ki je kot drugi sedel v dirkalni avto. Eno mesto sta pridobila še z odstopom enega izmed voznikov spredaj. Sobotno dirko sta dobila brata Holzem, ki nastopata z dirkalnikom BMW M3 GT3, naveza Kastelic-Lefterov pa je končala na sedmem mestu.

Kastelic je po dirki podelil še nekaj avtogramov. FOTO: Razoon-more Than Racing

V nedeljo sta oba začela s četrtega štartnega mesta in za volan je najrej sedel Lefterov, ki je ob štartu v gneči prvega ovinka izgubil nekaj mest, a je zaostanek nadoknadil, preden je dirkalnik predal v roke Kastelicu, ko sta bila na trenutnem petem mestu.

Mark Kastelic je ob svojem delu dirke dočakal rdečo zastavo in prekinitev zaradi hude nesreče na repu dirke, v kateri pa na srečo nihče ni bil poškodovan. Ob prekinitvi dirke je Kastelic izgubil svojo prednost, a je v nadaljevanju dobro nadzoroval situacijo in zdelo se je, da bo lahko napadel za tretje mesto. Naposled Kastelic vseeno ni napadel, saj mu je zmanjkalo časa.

Lefterov in Kastelic sta tako nedeljo zaključila na sicer nehvaležnem četrtem mestu, a sta bila na koncu zadovoljna, saj gre za rezultat, ki prinaša lep nabirek točk v točkovanju letošnjega prvenstva. Naslednja preizkušnja v prvenstvu GT3 je na sporedu na nemškem dirkališču Lausitzring med 19. in 21. junijem.

Mladenič je bil kljub nesreči zadovoljen z dirkaškim vikendom. FOTO: Razoon -more Than Racing

»Kaj naj rečem ob koncu takšnega vikenda? Sicer nismo bili tako uspešni kot na prvi dirki v Avstriji, a vseeno moramo biti zadovoljni, saj smo že vnaprej vedeli, da tu ne bo tako lahko. Po eni strani smo z rezultatom seveda zadovoljni, saj četro mesto nikakor ni slab rezultat, po drugi strani pa uvrstitev pušča grenak okus v ustih, saj so se nam za las izmuznile zmagovalne stopničke,« je po tekmi povedal mladenič.

»Imel sem tudi nekaj malega težav, saj sem se ob menjavi dirkačev nekoliko slabo privezal in varnostni pas ni bil dovolj zategnjen. Zato sem med dirko močno drsel v dirkaškem sedežu in vožnja je bila težavna. Ob ponovnem štartu po nesreči sem držal ritem dirkačev pred seboj in bil celo nekoliko hitrejši. Upal sem, da bom v zadnjem krogu lahko poizkusil s prehitevanjem in pridobil kako mesto, a sem bil nekaj metrov predaleč. Zandvoort vseeno zapuščamo zadovoljni,« je sklenil.