Mark Kastelic postal italijanski prvak v razredu GT4

Slovenski dirkač Mark Kastelic, član moštva Mapetrol Lema racing, je z zmago na včerajšnji dirki v Misanu postal italijanski prvak v dirkaškem razredu GT4. 18-letnik iz Ivančne gorice je bil s svojim dirkaškim kolegom, Italijanom Lorenzo Toccijem, pretrd oreh za konkurenco in z zmago sta potrdila naslov italijanskih prvakov za sezono 2025.

Kastelic je v letošnji sezoni vzporedno nastopal kar na treh dirkaških prvenstvih. Poleg dirk v Italiji je Kastelic nastopal tudi na dirkah evropskega prvenstva in pa na tako imenovanem »Iberijskem pokalu«, ki šteje za združeno špansko in portugalsko prvenstvo.

Z zmago na legendarnem dirkališču v Misanu, kjer poleti nastopajo tudi dirkači prvenstva MotoGP, pa je Kastelic včeraj potrdil naslov italijanskega prvaka. »Naslov italijanskega prvaka je krona dobre sezone, ki je letos deloma že za nami. Nastopal sem v treh prvenstvih hkrati in jasno je, da je na evropskem prvenstvu tak rezultat precej težje doseči,« je dejal po dirki.

Mercedes AMG GT4 ekipe Mapetrol Lema Racing. FOTO: Mapetrol Lema Racing

Z zmago na legendarnem dirkališču v Misanu je Kastelic potrdil naslov italijanskega prvaka. FOTO: Mapetrol Lema Racing

Že v četrtek je Mark prišel na dirkališče odlično razpoložen, saj je imel lepo prednost pred zasledovalci. Za osvojitev naslova je pred vikendom potreboval le dobro dirko, ki mu je naposled uspela: »V Misano smo prišli dobro razpoloženi in vedel sem, da mi ta steza ustreza. V cilju sva z Lorenzom imela preko 10 sekund prednosti pred zasledovalci in tako sva dirko suvereno zmagala.«

Zagotovo mu bo iz letošnje sezone v spominu ostala zmaga na dirki v Imoli, kjer je slavil istočasno, kot je na drugo stopničko v svojem tekmovalnem razredu (GT3) stopil tudi 9-kratni svetovni motociklistični prvak Valentino Rossi, ki zadnja leta prav tako nastopa na avtomobilističnih dirkah.

Tako kot v Imoli je včeraj v Misanu z zmagovalnega balkona odmevala slovenska himna. Zmaga Marka Kastelica, Lorenza Toccija in moštva Mapetrol Lema racing je bila pospremljena z številnimi slovenskimi zastavami in skandiranjem množice.

Številni ljubitelji avtomobilističnih dirk in člani navijaškega kluba Marka Kastelica so se namreč z organiziranimi avtobusnimi prevozi, nekateri pa tudi v lastni režiji, že v soboto zjutraj podali na pot iz Slovenije v Misano.

V Misanu ni manjkalo slovenskih navijačev. FOTO: Mapetrol Lema Racing

Na dirkališču v Misanu se je zbralo več kot sto slovenskih navijačev, ki so glasno podprli dirkaškega zvezdnika, ki bo kmalu nadaljeval z dirkaškim letom.

Kastelica namreč letos čaka še ena dirka, in sicer čez 14 dni v Estorilu na Portugalskem, kjer bo ravno tako poskušal osvojiti naslov prvaka. Za vodilnim dirkačem pred zadnjo dirko sezone namreč zaostaja le za tri točke.

»Vesel sem naslova, v katerega sem trdno verjel in si ga potihem želel, a na glas ga nisem upal napovedovati naprej. V dirkaškem športu lahko gre kaj nepričakovano narobe, lahko poči guma ali ponagaja dirkaška tehnika. Vse to se mi je letos že pripetilo. Na srečo je bilo tokrat vse v redu in danes lahko slavimo, že jutri pa me čaka trening in nov delovni dan,« še je dodal Kastelic in sklenil: »Pripraviti se moramo še za zadnjo dirko sezone v Estorilu na Portugalskem, kjer smo v prvenstvu sicer na drugem mestu, a so vse možnosti za naslov še vedno odprte. Precej težje bo tam, ker je konkurenca še močnejša, a nič ni nemogoče.«