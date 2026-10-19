Mark Kastelic ob Verstappnu navdušil, ekipe se že borijo zanj

Na Portugalskem se je s triurno dirko v Portimãu končala sezona vztrajnostnega prvenstva GT World Challenge. Med več kot 60 dirkalniki je bil tudi Aston Martin moštva Walkenhorst Racing, za katerega je nastopil 19-letni Slovenec Mark Kastelic. Dirko je zaznamovala predvsem udeležba štirikratnega svetovnega prvaka formule 1 Maxa Verstappna in devetkratnega motociklističnega svetovnega prvaka Valentina Rossija.

Kastelic je dirkal skupaj s Švicarjem Lucasom Legeretom in Ekvadorcem Mateom Villagomezom. Trojica je preizkušnjo začela z 48. štartnega položaja, slovenski dirkač pa je med svojo izmeno pridobil skoraj 15 mest. Sedem minut pred koncem je bila ekipa na 29. mestu, nato pa je bil Villagomez udeležen v trčenju treh avtomobilov, zaradi katerega je moštvo odstopilo.

»Ostaja grenak priokus, saj se nam je obetal rezultat med najboljšo trideseterico. Kljub temu sem zadovoljen z izkušnjo, saj sem se hitro prilagodil novemu avtomobilu in bil konkurenčen,« je po dirki povedal Kastelic, ki je letos prvič nastopal v tem prvenstvu.

V dirkalniku aston martina prej ni sedel prav velikokrat, zato je njegova vožnja še toliko boljša. FOTO: Gaber Keržišnik

Z njegovim nastopom je bil zadovoljen tudi direktor moštva Jorg Breuer, ki je izpostavil Slovenčevo hitrost in prilagodljivost ter izrazil željo po nadaljevanju sodelovanja v prihodnji sezoni.

»Mark Kastelic nas je ta dirkaški vikend navdušil. Pokazal je izjemen potencial in veliko hitrosti. Da je hiter mladenič, smo vedeli že prej, saj smo opazovali njegovo letošnje dirkanje. Odločili smo se, da mu za zadnjo dirko sezone ponudimo priložnost, da odpelje eno preizkušnjo za naše moštvo,« je dejal.

Mladi Slovenec v akciji. FOTO: Gaber Keržišnik

Breuer dodaja, da si želi tudi v prihodnje nadaljevati z našim mladeničem. »Fant ima šele 19 let in pred njim je lepa prihodnost. Všeč nam je bila njegova predanost dirkanju in pa pozornost za vsak najmanjši detajl. Ima izjemno lastnost, da se v vsega nekaj krogih lahko povsem prilagodi na neznan avto. To je dano le redkim. Navdušeni smo in radi bi ga že naslednje leto imeli v svojem moštvu kot rednega dirkača. Skupaj preučujemo možnosti sodelovanja za več let.«

Največ pozornosti sta požela Max Verstappen (na fotografiji) in Valentino Rossi. FOTO: Gaber Keržišnik

Brez uvrstitve je ostal tudi Rossi, potem ko je njegov moštveni kolega Max Hesse z BMW-jem zapeljal s steze. Verstappen je z Mercedesom ekipe Verstappen Racing skupaj z Benom Barnicoatom in Chrisom Lulhamom osvojil deveto mesto.

Zmago so slavili Maximilian Götz, Fabian Schiller in Ralf Aron z Mercedesom moštva GetSpeed. Naslov prvakov so si zagotovili Lucas Auer, Maro Engel in Luca Stolz, ki so nastopali za Mercedes-AMG Mann-Filter.