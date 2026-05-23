Mark Škulj po kazni Roka Turka do zmage v Velenju

Komaj 21-letni Mark Škulj (Škoda Fabia RS Rally 2) je na že 41. reliju Velenje prišel do svoje tretje zmage na relijih za slovensko državno prvenstvo. Mladenič, ki mu je zapiske bral Uroš Ocvirk, je tako prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku državnega prvenstva, saj je osemkratni prvak Rok Turk (Hyundai i20 Rally 2) zaradi kazni dobil osem minut pribitka in tako končal v ozadju.

Idrijčan je po včerajšnjih štirih hitrostnih preizkušnjah zanesljivo vodil, imel je skoraj pol minute prednosti pred Škuljem, nakar so danes zjutraj iz njegovega tabora prišle neprijetne novice. »Med rutinsko kontrolo v servisnem prostoru so tehniki opazili, da na vozilu s štartno številko 1 ni plombiran pop-off ventil. Pop-off ventil, ki je bil nameščen na dirkalniku, pa tudi ni bil prijavljen na začetnem tehničnem pregledu,« so sporočili organizatorji. Turk je takoj po prejeti kazni osmih minut pribitka napovedal pritožbo na odločitev žirije, češ da za tehnične težave ni kriv sam, a kazen je očitno obveljala.

»Danes je zadevo potrebno normalno izpeljati. Neskladne so bile le številke, čeprav smo enak ventil uporabljali že v Ajdovščini,« je za Avtošport Slovenija še povedal Turk, ki je na drugi dan velenjskega relija izgubljal proti Škulju, a če ne bi dobil kazni, bi mu ostalo dobrih dvanajst sekund naskoka. Tako je v državnem prvenstvu reli končal kot trinajsti in na ta način s sovoznico Blanko Kacin izvlekel tri točke. Mark Škulj je tretjič v karieri dobil reli slovenskega državnega prvenstva, v katerem sedaj štiri dirke pred koncem tudi vodi.

V bitki za drugo mesto je bil naposled boljši nekdanji državni prvak Marko Grossi (Citroen C3 Rally 2) s sovoznico Taro Berlot, ki je za pičli dve sekundi prehitel domačina Mitjo Glasenčnika (Hyundai i20 Rally 2) s sovoznikom Matejem Pistotnikom – oba sta bila s končnim rezultatom zelo zadovoljna.

V diviziji 2 se je navkljub predrti gumi zmage razveselil mladi Mitja Velkavrh (Peugeot 208 Rally 4), ki mu zapiske bere mati Nina Velkavrh Gorenc, za 22,9 sekunde je prehitel posadko Simon Mlinar/Erik Bizjak (Peugeot 208 Rally 4). Sicer pa se je na velenjskem reliju zgodilo še nekaj skoraj žalostnega – po dolgih letih na štartu ni bilo niti enega legendarnega Yuga.