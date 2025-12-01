  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Marku Kastelicu na zadnji, odločilni dirki sezone v zadnjem krogu počila guma

    Kastelic je pred tedni postal prvak v italijanskem prvenstvu, v špansko-portugalskem prvenstvu je ekipi zaradi dirkaške peripetije naslov ušel za štiri točke.
    Dirkalnik Mercedes AMG GT4. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    Galerija
    Dirkalnik Mercedes AMG GT4. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    L. Š.
    1. 12. 2025 | 10:45
    1. 12. 2025 | 10:48
    3:14
    A+A-

    Zadnja dirka letošnje dirkaške sezone se za Marka Kastelica ni izšla povsem po načrtih.

    V Estorilu na Portugalskem je Kastelic nastopil z moštvom Mapetrol Lema racing in se pred zadnjo dirko sezone še potegoval za naslov »Iberskega prvaka« v tem prvenstvu.

    Mark Kastelic je letos poleg dirk v italijanskem prvenstvu (kjer je pred tremi tedni na dirki v Misanu postal prvak), nastopal namreč tudi na dirkah evropskega in špansko-portugalskega prvenstva, kjer se je sezona končala z včerajšnjo dirko v Estorilu. Čeprav je na zadnji odpeljani dirki prvenstva, imenovanega »Iberian Supercars«, v španskem Jerezu stal na zmagovalnih stopničkah, pa se dirka na portugalskem tokrat ni izšla povsem po načrtih dirkača in moštva.

    Ekipa ima sedaj nekaj časa, da se pripravi na novo sezono in izboljša dirkalnik. Racing Mapetrol Lema Racing
    Ekipa ima sedaj nekaj časa, da se pripravi na novo sezono in izboljša dirkalnik. Racing Mapetrol Lema Racing

    Moštvo Mapetrol Lema racing je na dirki v Estorilu nastopilo z dvema dirkačema, ki sta letos zastopala ekipo na tem prvenstvu. V avtomobilu je poleg 18-letnega Kastelica iz Ivanče gorice sedel še izkušeni portugalski voznik Bruno Pires, ki se je hkrati potegoval tudi za naslov portugalskega prvaka. Moštvo Mapetrol Lema racing je bilo pred dirko uvrščena na drugo mesto v prvenstvu, z zaostankom treh točk za vodilnimi in tako z lepimi možnostmi za boj v prvenstvu vse do zadnje dirke.

    Na žalost jo je slovenskemu moštvu tokrat zagodla dirkaška nesreča in se je Marku Kastelicu že na dopoldanski prvi dirki dneva prav v zadnjem krogu pred koncem dirke predrla pnevmatika. Kastelic je zadnji krog dirke tako odpeljal z razcefrano pnevmatiko in dirko sicer zaključil, a prav v zadnjih metrih portugalske preizkušnje je z vožnjem po platišču izgubil preveč časa in nekaj dragocenih mest, ki so bila ključna za razplet prvenstva.

    Kastelicu se je že na dopoldanski prvi dirki dneva prav v zadnjem predrla pnevmatika. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    Kastelicu se je že na dopoldanski prvi dirki dneva prav v zadnjem predrla pnevmatika. FOTO: Mapetrol Lema Racing

    Na včerajšnji dirki je bil sicer najhitrejši dirkač Francisco Mora, član moštva Toyota Gazoo racing Caetano Portugal, z dirkalnikom Toyota GR Supra GT4.

    »Če smo se pred tremi tedni v Misanu veselili naslova italijanskega prvaka, pa tokrat ne skrivamo, da smo nekoliko razočarani. Kljub temu, da smo pred zadnjo dirko sezone za vodilnimi zaostajali tri točke, smo si potihem vseeno želeli naslova,« je po tekmi dejal Katelic.

    »Z Brunom sva jih želela nagraditi še z enim naslovom prvaka, a je počena zadnja guma na mojem avtu prav v zadnjem krogu prve dirke pač prekrižala načrte. Naslov nam je na koncu ušel za pičle štiri točke,« je dodal mladenič.

    Mark Kastelic po dirki ni skrival razočaranja. FOTO: Mapetrol Lema Racing 
    Mark Kastelic po dirki ni skrival razočaranja. FOTO: Mapetrol Lema Racing 

    Slovenski dirkaški ekipi in pa mlademu Marku Kastelicu tako na Portugalskem ostaja v uteho skupno tretje mesto v špansko-portugalski dirkaški ligi imenovani »Iberian Supercars in pa naslov državnih prvakov portugalske, ki so si ga privozili v Estorilu.

    Sezona dirk za letošnje leto je tako končala, tako dirkači kot moštva pa že pričenjajo s pripravami in testiranji za naslednje dirkaško leto.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    VN Katarja

    Kjer se prepirata dva, Max Verstappen dobi

    Svetovni prvak v formuli 1 je zmagovalec predzadnje letošnje dirke svetovnega prvenstva v Katarju. Vodilni v SP Lando Norris v Abu Dabi z ducatom točk prednosti
    30. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Mark Kastelic

    Bolj ko si hiter, več želijo vložiti vate

    Naš mladi up Mark Kastelic se prihodnje leto seli v prestižni razred GT3, kjer ga čaka sezona učenja.
    Matic Rupnik 30. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    VK Katarja

    Oscar Piastri še bolj zakuhal boj za svetovnega prvaka

    Avstralec je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Katarju. Drugi je bil Britanec George Russell, tretji pa vodilni v SP Lando Norris.
    29. 11. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Verstappen priliva olje na ogenj: On se s tem že ne bo sprijaznil

    Pri McLarnu so zatrdili, da v Katarju ne bo moštvenih ukazov. Lahko to izkoristi štirikratni prvak in potrdi rek, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima?
    Peter Zalokar 28. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Tiskovna konferenca o Stefanie P.: po umoru prišel nazaj in skrbel za psa

    Že v četrtek sta bila aretirana tudi brat in očim osumljenca, a so ju medtem izpustili iz pripora.
    30. 11. 2025 | 11:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Uboj

    Kdo je bila Stefanie Pieper: avstrijska vplivnica, ki jo je ubil Slovenec

    Ustvarjala je vsebine o ličenju, življenjskih nasvetih in glasbi. Pogosto je objavljala o svojem zlatem prinašalcu Marlowu
    30. 11. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Borut Pahor

    Nekoč vladal Sloveniji, sedaj prodaja pižame

    Nekdanji predsednik Borut Pahor je s poziranjem ob goli blondinki v postelji požel predvsem zgražanje javnosti.
    28. 11. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Policisti v gozdu pri Majšperku našli truplo pogrešane Avstrijke

    Glavni osumljenec v primeru izginotja Avstrijke je njen nekdanji partner, 31-letni Slovenec s stalnim bivališčem v Avstriji.
    29. 11. 2025 | 16:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    V ozadju je trik, ki nas ujame, preden se tega sploh zavedamo

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Mark KastelicavtomobilizemMercedes AMGMapetrol Lema RacingBruno Piresdirka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Stožice

    Zoran Janković razkril tudi skrivnost o Virantu

    Janković o Stožicah, investitorjih, Golobovi vladi, Logarju, Vučiću in sodnih postopkih pred volitvami 2026.
    1. 12. 2025 | 11:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza

    Proizvajalci orožja lani s 679 milijardami prihodkov, kdo je ustvaril največ?

    Evropska podjetja so v letu 2024 povečala prihodke za 13 odstotkov, nemška pa za kar 36 odstotkov.
    1. 12. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Svetovalnica: Strešna okna – last lastnika ali skupni del stavbe?

    Pravnica svetuje, komu pripadajo strešna okna v večstanovanjski stavbi in kdo krije stroške njihove zamenjave.
    Tanja Bohl 1. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    AMG GT4

    Marku Kastelicu na zadnji, odločilni dirki sezone v zadnjem krogu počila guma

    Kastelic je pred tedni postal prvak v italijanskem prvenstvu, v špansko-portugalskem prvenstvu je ekipi zaradi dirkaške peripetije naslov ušel za štiri točke.
    1. 12. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nalezljive bolezni

    V osnovnih šolah velik porast viroz, bolni otroci naj ostanejo doma

    Na Osnovni šoli Ledina je bilo v petek zaradi bolezni odsotnih več kot 100 učencev in več zaposlenih.
    1. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Svetovalnica: Strešna okna – last lastnika ali skupni del stavbe?

    Pravnica svetuje, komu pripadajo strešna okna v večstanovanjski stavbi in kdo krije stroške njihove zamenjave.
    Tanja Bohl 1. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    AMG GT4

    Marku Kastelicu na zadnji, odločilni dirki sezone v zadnjem krogu počila guma

    Kastelic je pred tedni postal prvak v italijanskem prvenstvu, v špansko-portugalskem prvenstvu je ekipi zaradi dirkaške peripetije naslov ušel za štiri točke.
    1. 12. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nalezljive bolezni

    V osnovnih šolah velik porast viroz, bolni otroci naj ostanejo doma

    Na Osnovni šoli Ledina je bilo v petek zaradi bolezni odsotnih več kot 100 učencev in več zaposlenih.
    1. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihajajo prazniki – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Podarite trenutke, ki ostanejo v spominu

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izobraževanje

    Znanje kot naložba: prihodki se vam lahko še enkrat povečajo

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo, Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prehitite črni petek in prihranite

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Kaj obeta material za naslednje desetletje?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Ko likanje postane umetnost

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo