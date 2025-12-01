Marku Kastelicu na zadnji, odločilni dirki sezone v zadnjem krogu počila guma

Zadnja dirka letošnje dirkaške sezone se za Marka Kastelica ni izšla povsem po načrtih.

V Estorilu na Portugalskem je Kastelic nastopil z moštvom Mapetrol Lema racing in se pred zadnjo dirko sezone še potegoval za naslov »Iberskega prvaka« v tem prvenstvu.

Mark Kastelic je letos poleg dirk v italijanskem prvenstvu (kjer je pred tremi tedni na dirki v Misanu postal prvak), nastopal namreč tudi na dirkah evropskega in špansko-portugalskega prvenstva, kjer se je sezona končala z včerajšnjo dirko v Estorilu. Čeprav je na zadnji odpeljani dirki prvenstva, imenovanega »Iberian Supercars«, v španskem Jerezu stal na zmagovalnih stopničkah, pa se dirka na portugalskem tokrat ni izšla povsem po načrtih dirkača in moštva.

Ekipa ima sedaj nekaj časa, da se pripravi na novo sezono in izboljša dirkalnik. Racing Mapetrol Lema Racing

Moštvo Mapetrol Lema racing je na dirki v Estorilu nastopilo z dvema dirkačema, ki sta letos zastopala ekipo na tem prvenstvu. V avtomobilu je poleg 18-letnega Kastelica iz Ivanče gorice sedel še izkušeni portugalski voznik Bruno Pires, ki se je hkrati potegoval tudi za naslov portugalskega prvaka. Moštvo Mapetrol Lema racing je bilo pred dirko uvrščena na drugo mesto v prvenstvu, z zaostankom treh točk za vodilnimi in tako z lepimi možnostmi za boj v prvenstvu vse do zadnje dirke.

Na žalost jo je slovenskemu moštvu tokrat zagodla dirkaška nesreča in se je Marku Kastelicu že na dopoldanski prvi dirki dneva prav v zadnjem krogu pred koncem dirke predrla pnevmatika. Kastelic je zadnji krog dirke tako odpeljal z razcefrano pnevmatiko in dirko sicer zaključil, a prav v zadnjih metrih portugalske preizkušnje je z vožnjem po platišču izgubil preveč časa in nekaj dragocenih mest, ki so bila ključna za razplet prvenstva.

Kastelicu se je že na dopoldanski prvi dirki dneva prav v zadnjem predrla pnevmatika. FOTO: Mapetrol Lema Racing

Na včerajšnji dirki je bil sicer najhitrejši dirkač Francisco Mora, član moštva Toyota Gazoo racing Caetano Portugal, z dirkalnikom Toyota GR Supra GT4.

»Če smo se pred tremi tedni v Misanu veselili naslova italijanskega prvaka, pa tokrat ne skrivamo, da smo nekoliko razočarani. Kljub temu, da smo pred zadnjo dirko sezone za vodilnimi zaostajali tri točke, smo si potihem vseeno želeli naslova,« je po tekmi dejal Katelic.

»Z Brunom sva jih želela nagraditi še z enim naslovom prvaka, a je počena zadnja guma na mojem avtu prav v zadnjem krogu prve dirke pač prekrižala načrte. Naslov nam je na koncu ušel za pičle štiri točke,« je dodal mladenič.

Mark Kastelic po dirki ni skrival razočaranja. FOTO: Mapetrol Lema Racing

Slovenski dirkaški ekipi in pa mlademu Marku Kastelicu tako na Portugalskem ostaja v uteho skupno tretje mesto v špansko-portugalski dirkaški ligi imenovani »Iberian Supercars in pa naslov državnih prvakov portugalske, ki so si ga privozili v Estorilu.

Sezona dirk za letošnje leto je tako končala, tako dirkači kot moštva pa že pričenjajo s pripravami in testiranji za naslednje dirkaško leto.