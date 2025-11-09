  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Marquez brez pravega odgovora, Bagnaia poskrbel za dramo

    Na veliki nagradi Portugalske za svetovno prvenstvo v razredu motoGP je bil razred zase italijanski motociklistični as Marco Bezzecchi.
    Marco Bezzecchi je bil razred zase v Portimau. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    Galerija
    Marco Bezzecchi je bil razred zase v Portimau. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    Miha Šimnovec
    9. 11. 2025 | 16:01
    9. 11. 2025 | 17:14
    4:12
    A+A-

    Italijanski motociklistični as Marco Bezzecchi (Aprilia) je na veliki nagradi Portugalske slavil svojo drugo letošnjo zmago v razredu motoGP. Na stezi v Portimau je vodil od štarta do cilja. Alex Marquez (Gresini-Ducati), zmagovalec sobotnega šprinta, se mu je sicer nekaj časa približeval, a mu je moral na koncu priznati premoč. Pedro Acosta (KTM) je zadržal tretje mesto in znova dokazal, da spada med najobetavnejše novince v kraljevski kategoriji.

    image_alt
    Grozljiva nesreča v Sao Paulu, gledalcem zastal dih (VIDEO)

    »Zelo, zelo sem srečen. To je bila fantastična dirka. Že zjutraj sem se počutil dobro, včeraj pa smo v garaži našli tisto manjkajočo stvar,« je po zmagi žarel od sreče Bezzecchi. »Imel sem veliko spoštovanje do Pedra in Alexa, ker sta bila v šprintu izjemno hitra, toda naša ekipa je opravila odlično delo. Čudovit občutek je spet stati na vrhu zmagovalnega odra.«

    Od štarta do cilja brez napake

    Bezzecchi je takoj prevzel pobudo. Tako kot v šprintu je štartal z najboljšega položaja ter v prvi ovinek zapeljal pred Acosto in Alexom Marquezom. Že po nekaj zavojih je imel manjšo prednost, medtem ko je v ozadju padel Franco Morbidelli (VR46-Ducati).

    V drugem krogu je španski zvezdnik prehitel Acosto in se podal v lov na vodilnega Italijana, razlika pa se je ohranjala pri približno pol sekunde. Po desetih krogih je začel Acosta popuščati, tako da sta o zmagi odločala Bezzecchi in Marquez. Dodatno dramo je prinesel padec Francesca Bagnaie (Ducati), ki je s četrtega mesta končal v pesku, kar je bil že njegov četrti zaporedni odstop.

    V drugi polovici dirke je Bezzecchi zadržal popoln nadzor. Ni popuščal, prednost pa je krog za krogom rasla – po 15 krogih je znašala že prek dveh sekund, ob koncu pa več kot tri. Tudi obraba zadnje gume ga ni ogrozila. Z novo zmago si je Italijan skoraj dokončno zagotovil tretje mesto v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo, saj ima pred Bagnaio 35 točk naskoka, do konca sezone pa je na voljo še 37 točk.

    Alex Marquez (desno) tokrat ni bil kos Marcu Bezzecchiju. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    Alex Marquez (desno) tokrat ni bil kos Marcu Bezzecchiju. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

    Velik korak Aprilie

    Alex Marquez je v zaključku dirke bolj pazil na Acosto kot napadal vodilnega Italijana. Mladi Španec je v zadnjih krogih zmanjšal razliko na manj kot sekundo, a za napad mu je zmanjkalo časa. »Aprilia je danes naredila velik korak naprej, predvsem Marco je bil v nekaterih sektorjih izjemno močan – pravzaprav povsod,« je priznal Marquez. »Poskušal sem ostati blizu, a sem prehitro uničil sprednjo gumo. Takrat sem vedel, da je bolje, da ohranim ritem in vzamem drugo mesto.«

    Acosta je bil zadovoljen s tretjim mestom: »Dal sem vse od sebe, a na koncu sem bil povsem prazen. Na začetku dirke nam je manjkalo hitrosti in oprijema. A vemo, kje smo šibki, in delamo na tem. Nove stopničke vidim kot dober znak.«

    Aprilia je z zmago tudi potrdila drugo mesto v konstruktorskem seštevku – pred moštvom KTM. Naslednja in hkrati zadnja letošnja dirka bo na sporedu prihodnjo nedeljo z veliko nagrado Valencie.

    Skupni vrstni red za SP v razredu motoGP:

    1. Marc Marquez (Špa, Ducati) 545, 2. Alex Marquez (Špa, Ducati Gresini) 445, 3. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) 323, 4. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 288, 5. Pedro Acosta (Špa, KTM) 285, 6. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati VR46) 239.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

