Marquez & Co. brez prvih štirih nastopov

Ljubljana – Koledar motociklističnega svetovnega prvenstva se podira kot hišica iz kart. Potem ko je uvodna dirka sezone v Katarju minila brez dirkačev elitnega razreda motogp in so VN Tajske preložili na 4. oktober, so zaradi grožnje novega koronavirusa preklicali tudi tretjo in četrto preizkušnjo sezono, ki bi morali biti na sporedu na ameriški celini.



VN Amerik v Austinu, predvideno za 5. april, so premaknili na 15. november, VN Argentine pa bo bodo namesto 19. aprila pripravili 22. novembra. Po nizu odpovedi se SP ne bo začelo pred 3. majem, ko bo na vrsti VN Španije.