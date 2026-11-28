Zadnje kvalifikacije v svoji karieri je španski dirkač Marc Marquez (Ducati) sklenil na drugem mestu. Zaostal je le za Italijanom Marcom Bezzecchijem (Aprilia Racing), ki bo današnjo šprintersko preizkušnjo – ta bo na sporedu danes ob 15. uri – začel z najboljšega štartnega položaja.

Marquez je včeraj napovedal tekmovalno slovo po koncu sezone, ki se bo zaključila z jutrišnjo dirko za veliko nagrado Valencije. Za konec kariere se je odločil pet dni po osvojenem osmem naslovu v motociklističnem razredu motoGP. Po številu naslovov v najmočnejšem razredu se je tako izenačil z dosedanjim rekorderjem Giacomom Agostinijem.

Marquez je odločitev sporočil včeraj pred prvim prostim treningom, ki je pripadel Bezzecchiju. Italijanski dirkač je bil najhitrejši tudi v drugem prostem treningu. Bezzecchiju in Marquezu se bo v prvi vrsti na šprintu pridružil še Raul Fernandez.

Iz prvega dela kvalifikacij sta se prebila Enea Bastianini in Joan Mir, ki bosta začela s sedmega in 12. mesta. S pete pozicije bo štartal Jorge Martin, trenutno drugi dirkač v skupnem seštevku sezone, ki ima pred Bezzecchijem, lanskim zmagovalcem dirke v Valenciji, dve točki prednosti.

Vrstni red najboljših desetih:

1. Marco Bezzecchi

2. Marc Marquez

3. Raul Fernandez

4. Alex Marquez

5. Jorge Martin

6. Fabio Di Giannantonio

7. Enea Bastianini

8. Pol Espargaro

9. Fermin Aldeguer

10. Pedro Acosta.