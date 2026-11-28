Zadnje kvalifikacije v svoji karieri je španski dirkač Marc Marquez (Ducati) sklenil na drugem mestu. Zaostal je le za Italijanom Marcom Bezzecchijem (Aprilia Racing), ki bo današnjo šprintersko preizkušnjo – ta bo na sporedu danes ob 15. uri – začel z najboljšega štartnega položaja.
Marquez je včeraj napovedal tekmovalno slovo po koncu sezone, ki se bo zaključila z jutrišnjo dirko za veliko nagrado Valencije. Za konec kariere se je odločil pet dni po osvojenem osmem naslovu v motociklističnem razredu motoGP. Po številu naslovov v najmočnejšem razredu se je tako izenačil z dosedanjim rekorderjem Giacomom Agostinijem.
Marquez je odločitev sporočil včeraj pred prvim prostim treningom, ki je pripadel Bezzecchiju. Italijanski dirkač je bil najhitrejši tudi v drugem prostem treningu. Bezzecchiju in Marquezu se bo v prvi vrsti na šprintu pridružil še Raul Fernandez.
Iz prvega dela kvalifikacij sta se prebila Enea Bastianini in Joan Mir, ki bosta začela s sedmega in 12. mesta. S pete pozicije bo štartal Jorge Martin, trenutno drugi dirkač v skupnem seštevku sezone, ki ima pred Bezzecchijem, lanskim zmagovalcem dirke v Valenciji, dve točki prednosti.
1. Marco Bezzecchi
2. Marc Marquez
3. Raul Fernandez
4. Alex Marquez
5. Jorge Martin
6. Fabio Di Giannantonio
7. Enea Bastianini
8. Pol Espargaro
9. Fermin Aldeguer
10. Pedro Acosta.
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