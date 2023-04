Marquez najboljši, a ne Marc

Vozniki Ducatija so v kraljevskem motociklističnem razredu velike nagrade Argentine v Termas de Rio Hondo, druge preizkušnje svetovnega prvenstva, povsem pokorili konkurenco. Zasedli so prva tri mesta, najhitrejši je bil Alex Marquez pred Marcom Bezzecchijem in svetovnim prvakom ter zmagovalcem prve dirke na Portugalskem, Francescom Bagnaio.

Najboljši tekmovalec, ki ne dirka z ducatijem, je bil voznik Yamahe Franco Morbidelli.

Alex Marquez, brat šestkratnega svetovnega prvaka Marca, ki je na prejšnji dirki padel in danes tako kot še trije drugi odlični vozniki ni nastopil, je v zahtevnih pogojih – proga je bila sprva mokra, nato pa se je sušila, dosegel svoj prvi najboljši štartni položaj v karieri.

Najprej bo z najboljšega položaja štartal na današnji večerni šprinterski preizkušnji, nato pa še v nedeljo na glavni dirki.