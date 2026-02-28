Marquez po kazni zaradi oviranja zmago tik pred ciljem prepustil Acosti

Španec Pedro Acosta (KTM) je zmagal v sprintu na veliki nagradi Tajske, prvi dirki sezone svetovnega prvenstva motociklistov v razredu motoGP. Na zmagovalnem odru so bili le Španci. Marc Marquez (Ducati), aktualni svetovni prvak, je bil v Buriramu drugi, tretji Raul Fernandez (Aprila).

Enaindvajsetletni Acosta si je na polovici dolžine nedeljske VN zagotovil svojo prvo zmago v motoGP. Sprint je zaznamoval Incident med Acosto in Marquezom, zaradi katerega je slednji prejel kazen in prepustil zmago tik pred ciljno črto. Odločitev je vodstvo Ducatija ocenilo kot nepošteno. Klasična dirka bo v nedeljo.

Bezzecchi kljub dvema padcema s prvim časom v kvalifikacijah

S prvega startnega mesta bo v nedeljo ponovno začel Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah. Drugi je bil Marc Marquez, tretji pa njegov rojak Fernandez. Kot šesti si je drugo vrsto zagotovil Acosta.

Bezzecchi je dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah, ki jih je končal s padcem. Že prejšnji dan je pustil močan vtis, saj je zabeležil nov rekord steze in imel skoraj pol sekunde prednosti pred vsemi tekmeci. Sedemindvajsetletni Italijan je sicer dvakrat padel, najprej med prostim treningom in nato na samem koncu kvalifikacij, ko je bil že na dobri poti, da še izboljša svoj rekordni čas.

Nekaj trenutkov je ostal na kolenih, da si je opomogel, a se je hitro dvignil in odšel v svoj boks, ne da bi kazal kakršne koli znake bolečin. Sedemindvajsetletni Italijan je na začetku sprinterske dirke naredil še eno napako, medtem ko je vodil pred Marquezom, ter odstopil.