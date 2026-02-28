  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Marquez po kazni zaradi oviranja zmago tik pred ciljem prepustil Acosti

Na zmagovalnem odru so bili tokrat le Španci, klasična dirka bo v nedeljo.
Španca sta poskrbela za zelo napet konec sprinta v Buriramu. Chalinee Thirasupa/Reuters
Galerija
Španca sta poskrbela za zelo napet konec sprinta v Buriramu. Chalinee Thirasupa/Reuters
L. Š., STA
28. 2. 2026 | 11:21
28. 2. 2026 | 11:34
2:11
A+A-

Španec Pedro Acosta (KTM) je zmagal v sprintu na veliki nagradi Tajske, prvi dirki sezone svetovnega prvenstva motociklistov v razredu motoGP. Na zmagovalnem odru so bili le Španci. Marc Marquez (Ducati), aktualni svetovni prvak, je bil v Buriramu drugi, tretji Raul Fernandez (Aprila).

image_alt
Bolj ko si hiter, več želijo vložiti vate

Enaindvajsetletni Acosta si je na polovici dolžine nedeljske VN zagotovil svojo prvo zmago v motoGP. Sprint je zaznamoval Incident med Acosto in Marquezom, zaradi katerega je slednji prejel kazen in prepustil zmago tik pred ciljno črto. Odločitev je vodstvo Ducatija ocenilo kot nepošteno. Klasična dirka bo v nedeljo.

Bezzecchi kljub dvema padcema s prvim časom v kvalifikacijah

S prvega startnega mesta bo v nedeljo ponovno začel Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah. Drugi je bil Marc Marquez, tretji pa njegov rojak Fernandez. Kot šesti si je drugo vrsto zagotovil Acosta.

Bezzecchi je dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah, ki jih je končal s padcem. Že prejšnji dan je pustil močan vtis, saj je zabeležil nov rekord steze in imel skoraj pol sekunde prednosti pred vsemi tekmeci. Sedemindvajsetletni Italijan je sicer dvakrat padel, najprej med prostim treningom in nato na samem koncu kvalifikacij, ko je bil že na dobri poti, da še izboljša svoj rekordni čas.

Nekaj trenutkov je ostal na kolenih, da si je opomogel, a se je hitro dvignil in odšel v svoj boks, ne da bi kazal kakršne koli znake bolečin. Sedemindvajsetletni Italijan je na začetku sprinterske dirke naredil še eno napako, medtem ko je vodil pred Marquezom, ter odstopil.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Domnom Prevcem

Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
V znamenitem Misanu

Mark Kastelic postal italijanski prvak v razredu GT4

Kljub izjemnemu uspehu sezone še ni konec, čez 14 dni bo znova dirkal na Portugalskem, kjer bo prav tako poskušal osvojiti (še en) naslov prvaka.
17. 11. 2025 | 12:06
Preberite več
Šport  |  Drugo
MotoGP

V Španiji za konec italijansko slavje

Na zadnji dirki sezone SP v motociklizmu je bil najhitrejši Italijan Marco Bezzecchi. Naslov prvaka si je že pred časom zagotovil Marc Marquez.
16. 11. 2025 | 16:09
Preberite več
Šport  |  Drugo
MotoGP

Marc Marquez iz boksov pospremil zmago mlajšega brata Alexa

Na dirkališču v Valencii je bil na sporedu zadnji šprint letošnje sezone razreda motoGP. V zadnjih krogih ni manjkalo drame.
15. 11. 2025 | 16:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Telekomunikacijski izpad

Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
27. 2. 2026 | 16:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: Teheran sprožil povračilne rakete, Izraelci v zakloniščih

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z današnjim napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Stolp Severnica

Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sobotna priloga

Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
Delo 27. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Marc MarquezPedro AcostamotoGPmotociklizemmotorVN

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Andora

Nemka Emma Aicher zmagala v Soldeuu, Ilka Štuhec 16.

Stopničke so si razdelile Nemka, Novozelandka in Švicarka. Olimpijska prvakinja iz Italije se ni uvrstila niti med najboljših 10.
28. 2. 2026 | 12:36
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Triurni izpad

Direktor A1 se opravičuje uporabnikom in obljublja, da se jim bodo oddolžili

Kot je v videonagovoru dejal predsednik uprave družbe Dejan Turk, opravljajo analizo, da se dogodek ne bi ponovil.
28. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Učitelj sem! Učiteljica sem!

Učitelj v svetu glasbe, kjer »jaz« postane »mi«

Matjaž Predanič pri glasbenih predmetih skrbi za osredotočenost dijakov, ki je pri muziciranju nujna
Špela Kuralt 28. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
VN Tajske

Marquez po kazni zaradi oviranja zmago tik pred ciljem prepustil Acosti

Na zmagovalnem odru so bili tokrat le Španci, klasična dirka bo v nedeljo.
28. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Razno
Deloindom

Arhitekturni izziv: kako na majhni kvadraturi zasnovati funkcionalno garsonjero

Arhitekti pomagajo: kako v garsonjeri ustvariti spalno nišo, skrito kuhinjo in več shranjevanja ter ohraniti občutek prostornosti in svetlobe.
28. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Učitelj sem! Učiteljica sem!

Učitelj v svetu glasbe, kjer »jaz« postane »mi«

Matjaž Predanič pri glasbenih predmetih skrbi za osredotočenost dijakov, ki je pri muziciranju nujna
Špela Kuralt 28. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
VN Tajske

Marquez po kazni zaradi oviranja zmago tik pred ciljem prepustil Acosti

Na zmagovalnem odru so bili tokrat le Španci, klasična dirka bo v nedeljo.
28. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Razno
Deloindom

Arhitekturni izziv: kako na majhni kvadraturi zasnovati funkcionalno garsonjero

Arhitekti pomagajo: kako v garsonjeri ustvariti spalno nišo, skrito kuhinjo in več shranjevanja ter ohraniti občutek prostornosti in svetlobe.
28. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Ženske

Trendi, ki jih ne smete zamuditi

Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
1. 9. 2020 | 12:58
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo