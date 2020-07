FOTO:Marquez po operaciji meri na Brno

Barcelona – Šestkratni svetovni prvak elitnega razreda motogpje po nedeljskem padcu na dirki v Jerezu uspešno prestal operacijo desne nadlahtnice, ki so mu je namestili in utrdili s posebno ploščo iz titana. Po besedah kirurga26-letni španski zvezdnik ni utrpel poškodbe živca, zato bi bil lahko po najbolj optimističnem scenariju nared že za tretjo dirko sezone, veliko nagrado Češke v Brnu 9 avgusta.O tem je že v ponedeljek v barcelonski bolnišnici Dexeus razlagal Mir, ki je dejal, da Marqueza čaka bitka s časom. »Prioriteta je bila, da se je izognil poškodbi živca, vsaj tako se zdi takoj po operaciji. O času okrevanja pa je še nekoliko prezgodaj govoriti,« je danes medijem razložil Mir in namignil, da bi se Marquez vrnil na motor v slabih treh tednih.Marquez je na nedeljski dirki v Jerezu padel ob sijajnem povratku po napaki v prvi polovici preizkušnje. Kasneje je napredoval vse do tretjega mesta in napadel na koncu drugouvrščenega rojaka, a izgubil nadzor nad motorjem in grdo padel. Tovarniško moštvo Honde je sporočilo, da Marca Marqueza na nedeljski dirki za za VN Andaluzije ne bo nadomestilo z drugim dirkačem, kar pomeni, da bo štartal le njegov mlajši brat