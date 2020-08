FOTO:Marquez še enkrat pod nož

Barcelona

Dva dni mirovanja

- Svetovni motociklistični prvak Španecje moral dobrih deset dni po operaciji nadlahtnice desne roke znova pod kirurško rezilo. Zdravniki so mu popravili titanovo ploščico, ki se je poškodovala zaradi nabiranja stresa.Novico je sporočila njegova ekipa Repsol Honda, ki pa ni dodala, ali bo lahko starejši od bratov Marquez nastopil na dirki za veliko nagrado Češke ta konec tedna.Po poročanju različnih španskih časnikov je to malo verjetno, a vsi ob tem dodajajo, da je bilo tako tudi po prvi operaciji po padcu na prvi dirki v Jerezu, a je Marquez nekaj dni zatem kljub temu sedel na motocikel in poskušal odpeljati nekaj krogov.Tedaj je hitro ugotovil, da je poškodba prezahtevna, tako da ni mogel z vso močjo upravljati motocikla.Marquez bo moral počakati najmanj 48 ur, da bodo lahko zdravniki ocenili uspešnost drugega posega in mu izdali zdravniško spričevalo. Ob prvi operaciji 21. julija je v desno ramo dobil dvanajst vijakov in ploščico iz titana.Uvodni dirki SP je dobil Francoz(Yamaha).