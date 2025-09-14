Marquez se je hitro pobral po padcu in spet zmagal

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez (Ducati) se je hitro pobral po padcu na včerajšnjem šprintu v Misanu. Na današnji dirki za veliko nagrado San Marina za svetovno prvenstvo v razredu motoGP je spet potrdil premoč in slavil novo zmago.

A starejši od bratov Marquez se je moral za tokratno slavje zelo potruditi, saj mu je za ovratnik dihal drugouvrščeni Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia). Na tretjem mestu je preizkušnjo končal Marcov mlajši brat Alex Marquez (Ducati Gresini).

Dirko je sicer najbolje začel Bezzecchi, ki je vodil do dvanajstega kroga, ko ga je prehitel Marquez starejši, ki potem vodstva ni več izpustil iz rok. V cilju je imel pičle 0,568 sekunde naskoka pred 26-letnim tekmecem iz Riminija.

Marco Bezzecchi je dihal za ovratnik Marcu Marquezu. FOTO: Andreas Solaro/AFP

V skupni razvrstitvi je Marc Marquez še povečal naskok pred drugouvrščenim bratom Alexom, pred katerim ima zdaj že 182 točk zaloge (512:330). Na tretjem mestu je ostal Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki je tokrat odstopil. Bezzecchi se mu je v seštevku približal na vsega osem točk (237:229).

Naslednja preizkušnja za svetovno prvenstvo bo čez dva tedna v Motegiju, kjer bi lahko Marc Marquez že potrdil osvojitev naslova svetovnega prvaka.